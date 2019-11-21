Bugün konumuz aldatma... Evet çok keyifli bir bir konu değil ve ihanetin de bahanesi olmaz. Ancak hayatın içinde çok sık rastlanan bir durum değil mi sizce de? Size tavsiyem, hayatınızda ilişki içinde bulunduğunuz kişilerin burçlarını mutlaka okumanız...

Koç: Koç burcu sevgilini fazla sahiplenip baskı altına alırsan, seni aldatmaması imkansızdır. Genelde giyimine, kuşamına her zamankinden daha fazla özen gösterip kendini ele verir.

Boğa: Sadakatiyle bilinen Boğalar'ın güvenini yaralarsan hiç durmaz aldatır! Bunu da uzaktan değil, yakınındaki insanlarla yapabilir.

İkizler: Aşırı kıskanılmak istemez ama ilgisiz kalmak da istemezler. İkizler sevgilini yalnız hissettirirsen, aldatması kaçınılmaz olur.

Yengeç: Yengeç bir sevgilin varsa onun aldattığını ispatlamaya çalışma; o zaten ilgilendiği kişiye karşı gösterdiği aşırı ilgiyle kendisini açığa çıkaracaktır!

Aslan: Aslan bir sevgilin varsa, kredi kartı ekstrelerini, yaptığı harcamaları takip etmelisin. Eğer aldatıyorsa bunlar onu ele verecektir.

Başak: Ona özensiz yaklaşılırsa aldatmaması mümkün değil. Başak burcu sevgilinin ihanetini anlamak istiyorsan, bunu kendine gösterdiği aşırı özenden açığa çıkarabilirsin.

Terazi: Terazi asla aldatmaya yaklaşmaz. Aldatmadan ilişkiye noktasını koyabilir ve yeni bir aşka yelken açabilir.

Akrep: Akrep burcu bir sevgilin varsa, onu fazla sıkboğaz etmeden bir de fazla dikine gitmeden kontrolün altına alırsan, sorunsuz bir ilişki yaşayabilirsin.

Yay: Yay burcu sevgilinin seni aldattığını düşünüyorsan onu yakalama olasılığın yüksek! Tek sorun; inkar etmesi...

Oğlak: Oğlak burcu hayatlarında daima iyiyi isterler. Saygıda ve sevgide bir kusur görürlerse hiç durmaz giderler.

Kova: Kova bir sevgilin varsa özgürlük sınırlarını ihlal etme. Yoksa toplantıların saatleri uzayabilir.

Balık: Balık sevgilin varsa neye tepki vereceğini kestiremezsin. Balık burçları aldatırsa kendini asla ele vermez!



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