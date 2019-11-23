Temmuz ayında yaşadığımız Merkür gerilemesi ile oluşan gerginlikler Kasım ayındaki gerileme ile devam etti. Gerilemenin etkisini üzerimizden atmaya başlarken ilişkisine bir şans daha vermek isteyenler için bir yazı hazırladım.

İlk 6 burç ile başlıyoruz.

Koç: Onunla konuşmak için asla kalabalık bir ortam seçmeyin çünkü öfkesini dile getirirken sesi yükselebilir. Geçmişi bir çırpıda silemeyeceği için size biraz sitem edecektir. Anlayışlı ve sakin tavrınızı koruyabilirseniz kazanan siz olabilirsiniz.

Boğa: Bir Boğa burcuyla konuşurken dengeli ve kendini seven tavrını es geçmeyin derim.

Hayatını denge üzerine oturtan Boğa burcu, inişli çıkışlı bir hayatı istemeyecektir.

Oyunu onun kurallarına göre oynamak istediğinizi belirtmeniz kalbinde yeniden yer etmenize yardımcı olacaktır.

İkizler: İletişim burcu olan İkizler'i anladığınızı belirtmeniz ve onunla aynı dili konuşuyor olmanız önemlidir. Merakınıza yenilip sizin olmadığınız zamanlarda ne yaptığını sorgulamamanızı tavsiye ederim.

Yengeç: Güven duygusuna çok önem veren Yengeç burcunun güvenini tekrar kazanmak zor olacaktır. Ancak kabul ettiğiniz hatalarınızla bir Yengeç'in karşısına geçip, kaygılarını hafifletmeyi deneyebilirsiniz.

Her türlü tartışmada onun üstünlüğünü kabul ettiğinizi göstermeniz gerekebilir.

Aslan: Kendinden başkasını önemsemeyen bir Aslan burcuna yeniden sahip olabilmek için egosunu biraz beslemeniz, kendisini en az onun kadar önemsediğinizi göstermeniz gerekebilir. İnatçı olsa da kararlı tutumunuz onu yumuşatacaktır.

Başak: Eleştirilmekten hoşlanmayan Başak burcu, eleştirmeyi sever.

Sizi eleştirmeye devam edecek, belki de ardı arkası kesilmeyecektir.

Anlayışlı ve detaycı tarafınızı ona göstermeli, yükselişlerini es geçmelisiniz.

ASTRO GÜNDEM

Ay-Satürn karesi, din ve maneviyat arasında sıkışan konuları gündeme getirirken, Vatikan'ın konuşulabileceğini işaret ediyor. Birçok dini ve kutsal mekan dünya gündeminden düşmeyebilir.