Birden fazla yapıcı davranışı tetikleyen Yeniay, iyileştirici günleri vâdediyor. Adaletli, sağduyulu olmamızı, düşünmemizi, nefes almamızı sağlayacak. Yarın saat 17.07'de İstanbul-Türkiye enlem boylamında gerçekleşecek Yeniay, ruhsal yönden de kendimizi daha güçlü hissetmemizi sağlayacak.

Yay burcunda gerçekleşecek iyicil Yeniay'a, bir ucundan Uranüs bulaşacak. Şans gezegeni Jüpiter'in Yay burcundan çıkmaya hazırlandığı günlerde gerçekleşecek Yeniay, 2019 yılının başından itibaren yapmak isteyip harekete geçmediğimiz konuları bize hatırlatacak. Yılın başında tolere ettiğimiz, affettiğimiz, unutmaya- çözmeye çalıştığımız, yarım bıraktığımız ne varsa bu Yeniay ile tekrar gündeme gelecek. Ancak merak etmeyin; bu sefer kavga, gürültü ya da çatışma yok.

Neredeyse hemen hemen tüm gezegenlerin kendi burcunda heybetli bir şekilde en güçlü, en donanımlı olduğu yerden hepimize baktığını işaret ediyor Yeniay. Gezegenler kendi yöneticiliğini yaptığı burçlarda hareket ederken, aslında bize gerçeği, olacak ve olmayacak olanı yansıtmaya çalışıyor. Belki de 'Büyük günler gelmeden önce son fırsatlarını kullan' diyor bize. Bu süreci tabii ki bir bitiş olarak değil, yeni bir başlangıç olarak değerlendirmemizi de istiyor.

Bu durumu yorumlarken büyük bir sürece girdiğimizi de algılayabilirsiniz. Çünkü bu Yeniay'ın ardından size anlatacağım bir Güneş tutulması olacak. Güneş'in ve Ay'ın ateş burcunda hizalandığı Yeniay'da, anın yükselenini İkizler yani hava grubu yönetiyor olacak. Yani bu Yeniay, hava burçlarını biraz sıkıştırabilir. Eğer İkizler, Terazi veya Kova burcuysanız, gökyüzündeki hava elementinin azlığı Yeniay'dan alacağınız cesaretle son söyleyeceğinizi ilk söylemenize neden olabilir ve bu durum da sorunları beraberinde getirebilir. Bu yüzden dikkat!



ASTRO GÜNDEM

Merkür ile Jüpiter 45'lik yapacak. Diğer yandan Venüs ve Jüpiter'in Yay burcunda kavuşmasının etkisi devam ediyor olacak. Bu durum, eğitim sistemine önemli düzenlemelerin getirileceğinin haberciliğini yapabilir. Bu hafta en çok futbol dünyası ve kulüpler konuşulabilir.