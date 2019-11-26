Bugün saat 17:07'de ateşin değişkeni olarak bilinen Yay burcunda gerçekleşecek Yeniay hepimize dinlenme fırsatı verecek. İç huzurumuzu yakalayacağız, kendimizle olan kavgamıza ara vereceğiz. Biliyorum hepimizin uzun süredir böyle bir sürece ihtiyacı vardı. İşte şimdi tam zamanı diyor Yeniay!

Yeniay 6'ncı evde gerçekleşecek.

Dolayısıyla sağlık konuları, ertelenen, yarım kalan konular bu döngüde gündemimize gelebilir.

Bu döngüde görünüşümüzü, kilomuzu, alışkanlıklarımızı mercek altına alacağız.

Sadece kendimizin değil etrafımızdaki birçok kişinin diyete girdiğini, alışkanlıklarını değiştirmeye çalıştığını fark edebiliriz.

Yeniay kendine iyi bak, kendine dikkat et, senden başka kimse yok mesajı verecek.

Önümüzdeki günlerde kendini sevenlerin, yenilenenlerin, yeniden başlama yoluna girenlerin sayısı artış gösterebilir. Yeniay, son aylarda estetik yaptırmak isteyenleri de yakından ilgilendiren bir Yeniay olacak. Hepimiz güzelliğe, görselliğe kafa yoracağız. Aynı zamanda Türkiye'nin Ay burcunun İkizler olduğunu göz önünde bulundurursak bu Yeniay, ülkemizin Ay burcuna da karşıtlık yapacak ve 12'nci evinde etkili olacak. Yeniay ülkemizin Ay burcuna karşıtlık yaparken, yılın başında konuştuğumuz, gündeme gelen bazı konuların tekrar konuşulacağını işaret ediyor.



YENİAY'IN ETKİLERİ

KOÇ: Çok konuşulacaksın.

BOĞA: Kararlar alacaksın.

İKİZLER: İtibarını artıracaksın.

YENGEÇ: Kazançların artacak.

ASLAN: Kıymetin bilinecek.

BAŞAK: Huzuru bulacaksın.

TERAZİ: Cesur davranacaksın.

AKREP:

Yalnız hareket edeceksin.

YAY: Hayatın değişecek.

OĞLAK: Şanslısın.

KOVA: Aşkı bulacaksın.



ASTRO GÜNDEM

Ateş burcunda Yeniay meydana gelirken, Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak. Dernekler, vakıflar ve yardım kuruluşları gündemin en önemli başlıkları olabilir. İnşaat sektöründe büyük yeniliklerin haberciliğini yapacak günler başlıyor.