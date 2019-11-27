Oğlak burcunda hareket etmeye başlayan Venüs, 'En çok kendinizi sevin' mesajı veriyor. Aşkı, sevgiyi temsil eden Venüs, aşk hayatımıza, duygusal dünyamıza çekidüzen vermemizi tetikleyecek. Bu süreç, özellikle ilişkisi olanları yakından ilgilendirecek.

Aşkta soğukkanlılık verirken, ciddi ve mesafeli bir yaklaşıma bürünen sevgililerin sayısı artacak. Birçok kişi ilişkilerindeki belirsizliği, aklına takılan detayları sorgularken; Venüs, bu kez Oğlak burcunda Jüpiter'le kavuşacak.

Yıllar sonra neredeyse bir ay arayla farklı burçlarda kavuşan Venüs- Jüpiter ikilisi, yaşanan ilişkilere daha farklı gözle bakılması için elinden geleni yapacak gibi görünüyor.

2017 yılından bu yana ilişkisine, evliliğine karşı sabır gösterenleri daha kararlı bir ruh haline büründürebilir.

Gizli ilişkiler bitmeye yüz tutarken, ayrılmak istemeyenlerin de neler yapabileceğini göreceğiz.

Venüs-Oğlak transiti, akıl başa gelince aşkın pencereden çıktığını gösterecek.

İlişkide disiplin ve kurallar ön plana çıkacak.

Gönlümüzün ne istediğini, ne söylediğini ciddiyetle ele alacağız.

Tüm bunları kendi içimizde yaşarken, aşk konularında çekimser davranmayı tercih edenlerin sayısı artabilir. Bin düşünüp bir hareket edenler, geleneksel bakış açıları kendini hissettirebilir. En önemlisi de, kadın ile erkeğin sınırları gerek toplum önünde, gerekse sosyal medyada tartışma konuları arasında yer alacak. Yavaş ama emin adımlarla ilerlemek mottomuz olacak. Hatta çok sevsek dahi mesafemizi korumak isteyeceğiz.

Çünkü her şeyden, herkesten emin olmalıyız değil mi? Artık dibini görmediğimiz sularda yüzmeye son.

Aksine kim güvenle, saygıyla geliyorsa yüreğimizi ona emanet edeceğiz.

Venüs'ün bir diğer etki alanı maddi konulardır. Oğlak burcu da bu konularda sorumluluk sahibidir. Bu süreçte soyuttan somuta geçip elle tutulur, gözle görülür şeylerin sahibi olmak isteyeceğiz.

Unutmayın, Venüs yalnız olmayacak!

Önünde Plüton ve Satürn dururken, Aralık ayında onlara doğru yaklaştıkça, skandal sayılacak ilişkilerin de deşifre olabileceğinin altını çizecek.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Chrion karesi, olacakları durduran sadece bir lafmış diyecek. Türkiye-Yunanistan ilişkileri, yeni gelişmelerle gündeme gelebilir. Ayrıca bugünden itibaren, Venüs- Oğlak döngüsünde doğan Britney Spears, Brad Pitt ve Scarlett Johansson'ın ilişkileri mercek altına alınacak.