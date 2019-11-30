Bugün, hoşlanmadıkları biriyle karşılaştığında hangi burcun nasıl tepki verdiğini ve davranışlarını ele aldım.

KOÇ: Açık sözlülük, hatta yer yer patavatsızlık yapabilen Koç burçlarının hoşlanmadıkları kişilere karşı tavırları çok nettir. Eğer ortamda gerginlik çıkacaksa da 'Aman bana ne çıksın' diyebilirler.

BOĞA: Sabrı ve rahatlığı ile nam salan Boğa burçları, sevmedikleri kişi ya da kişilerle karşılaştıklarında görmemezlikten gelir ve keyfine bakar.

İKİZLER: Gerginlikten hoşlanmayan İkizler, gerektiği zaman gerginlik çıkarmaktan çekinmezler. Eğer sevmedikleri biriyle karşılaşırlarsa tepki göstermemeyi tercih edebilirler.

YENGEÇ: Yengeçler, hoşlanmadıkları biriyle karşılaştıkları zaman ortamı terk edebilirler.

ASLAN: Güç savaşından çekinmeyen Aslanlar, sevmedikleri biriyle karşılaştıkları zaman kendilerini olduğundan daha da güçlü göstermeye çalışırlar.

BAŞAK: Başaklar, hoşlanmadıkları biriyle karşılaştıklarında aralarında hiçbir şey yokmuş gibi konuşmaya devam ederler.

TERAZİ: Tartışmadan uzak durma ilkesiyle hareket eden Terazi burçları, hoşlanmadıkları biriyle karşılaştıklarında dahi bu tavırlarından asla ödün vermezler.

AKREP: Akrep burçları, sevmedikleri biriyle karşılaşmayı şanssızlık olarak görürler. Yanlarında bulunan arkadaşlarının kendisine destek olmasını beklerler.

YAY: Sinirlendiğini kolay kolay kimseye belli etmeyen Yaylar, sevmedikleri kişilerle karşılaştıklarında bu durumu kendilerine saklamayı tercih ederler.

OĞLAK: Somut düşünüp somut adımlar atmayı seven Oğlak burçları, sevmedikleri kişilerle karşılaşmamak için önceden tüm önlemleri almaya çalışırlar.

KOVA: Kova burcu için sevmediği biriyle karşılaşmak oldukça can sıkıcıdır. Çünkü duygularını asla gizleyemezler ve moralleri bozulur.

BALIK: Balıklar, sevmedikleri biriyle karşılaştıkları zaman ortamdan en erken ayrılan kişilerdir.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Satürn 60'lığı, iddialı kararları ile siyasi oluşumları gündeme getirirken, siyasetçilerin arasında yeni skandallar patlayabilir. Bu döngüde hedef gösterilen isimlerin sayısı artabilir. Ülkemizin boğazlarındaki yenilikler ve gelişmeler bugünden sonra gündemin ana konusu olabilir.