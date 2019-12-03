Jüpiter'in temsil ettiği konular arasında; din, felsefe, diplomasi, eğitim, politika, hukuk, yurtdışıyla ilgili konular yer alır. Tüm bu konularda değer yargıları ve tutumda değişim söz konusu olacak. Daha muhafazakâr ve geleneksel bir yapıya bürüneceğini işaret edecek. Risk almak konusunda daha temkinli olmaya çağıracak.

Bu geçiş sırasında daha esnek olmayı, toleranslı olmayı öğrenmeliyiz. Neden mi? Çünkü Jüpiter, doğası gereği abartılı ve coşkulu etkiler yaratır. Ancak Oğlak burcuyla hareket ederken, bu ikili uyumlu bir kombinasyon çizmeyebilir. İyimser yanını genişletip büyütürken yanılgıya kapılabiliriz. Oğlak burcunun disiplinli, düzenli, garantici yanı fazla iyimser olmayı sevmeyecektir. İyi niyetini sahiplenebilir ama garantici olmaya yöneltecektir. Maddi konularda daha alçakgönüllü olmayı öğretebilir. Abartıdan, büyük sözler vermekten kaçındırtabilir. Plüton ile yapacağı kavuşumlar özellikle aç, kurnaz, statü meraklısı olanları zorlayacak. Hırsınıza kurban olmamak için mesajları da çok kritik olacak.

Büyük resmi görmemizi sağlayacak Jüpiter-Oğlak yolculuğu analitik bakış açısını yüceltecektir. Ayrıntılı, dikkatli olmayı sağlarken büyük resmi görmede kolaylık da sağlayacak. Önemli isimlerle bir araya gelmenizi sağlayacak. Özel sektörden çok kalıcı işler, memuriyet gibi görevler tercih edilecek.

Gelişmek, büyümek isteyeceğiz!

Tüm bunlar için belli kriterleri öne sürecektir Jüpiter:

Kararlılık

Hırs

Sorumluluk

Jüpiter Oğlak döngüsü uzun vadede başarıya değer verecektir. Belli sorumluluklar alırken kendinizle gurur duymanıza vesile olacaktır. Kaynaklarınızı değerlendirme, israfı azaltma gibi olumlu yanları da etkileyecektir. Zamanı, enerjiyi, potansiyeli boşa harcamamak gerektiğini kafamıza vurmadan bir sabah uyandığımızda sanki kırk yıldır tasarruf yapıyor gibi de davrandıracak.



ASTRO GÜNDEM

Akıl almaz günlere doğru yürürken dünya gündemi hararetini artırabilir. Venüs-Mars 60'lığı, değişimin yeni kapılar araladığını gösterecek. Avrupa sokaklarında çatışmalar artabilir. Raylı sistemle çalışan araçlar gündeme gelebilir.