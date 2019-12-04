Düzen oluşturmak, eksik tarafları toparlamak ve yeni bir yol çizmek için Jüpiter, fırsatçı olmanızı sağlayacak. Kâr edebileceğiniz durumları inşa edecek. Oğlak enerjisi, toprak, mal, mülk, hasat, tarım, doğal kaynaklar gibi konuları da tetikleyecek. Bana burada pür dikkat kesilmenizi tavsiye ederim. Çünkü Jüpiter, neredeyse gökyüzünde herkesle kavuşacak. Önce Güneş, sonra Merkür, Satürn, Ay düğümleri ile kavuşurken, en önemli kavuşumu ise Plüton ile yapacak.

Gökyüzünün en iyicil gezegeni ile en kötücül gezegeninin kavuşması büyük konuları önümüze getirip koyacak. Deyim yerindeyse bir sıçrayışa gerçekçiliğe, hedefleri tutturmaya odaklanacağız. Aileden gelen genetik konuları, mirası; kısacası olması, yaşanması, bulunması, fark edilmesi, öğrenilmesi imkansız gibi görülen her türlü engeli aşacak, bize de aştıracak. Çünkü Jüpiter, bu seferki yolculuğunda hiç yalnız kalmayacak. Kavuşacağı her gezegenin gücünü genişletip büyütürken; olaylar, sorunlar, konular, hatta hayatlar da bir anda yön değiştirecek. Bana bir şey olmaz demeyin.

'Jüpiter-Oğlak döngüsünün kazanımları;

Dürüstlük

Sağduyu

Sabır

Bilgelik

Kısıtlama

Güvenilirlik

Kendini kontrol etme

Kendine güvenme olacak.

Daha kurnaz, daha stratejik daha dikkatli olacağız.

Ayrıca bu döngü kemikleri, tırnakları, dişleri ve romatizma gibi rahatsızlıkları daha sık gündeme getirebilir. Aynı zamanda anksiyete, melankoli gibi ruhsal sorunları da tetikleyebilir. Bu konular gözünüzde büyümekle kalmayacak, reel olarak da yaşamınıza dahil olabilir.

Kendini aşka adayan kişilere, sadık çiftlere, geleneksel aile yapılarına iyi gelecek, destekleyecek. Bu durum aşkta belli kısıtlamaları, güven ilişkisini, sağlamcılığı da getirecek.



ASTRO GÜNDEM

Ay-Neptün kavuşumu; 2019 yılının en garip ayından geçtiğimizi bize düşündürürken, borsanın hızına yetişemeyenlerin sayısı aratabilir. Çin-ABD ilişkileri, 21 Aralık'tan sonra düelloya dönüşebilir.