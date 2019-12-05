Duygularımızı etkisi altına alan Ay, yılın son ayında hepimize olumlu olmayı aşılayacak. Hayata daha olumlu bakacak, hedeflerimizi revize edecek ve ruh halimizi toparlayacağız. Ay'ın hallerinin çeşitliliğinin üzerimizdeki etkisi yadsınamayacak kadar çok ve önemlidir. Ay'ın bulunduğu burç, gün içerisinde ruh halimiz, ilgilendiğimiz konular ve diğer insanlarla iletişimimiz ile işleri ele alış biçimimizin nasıl olduğunu yönlendirir. Ay, burçlar kuşağında bir turunu yaklaşık 29 günde tamamlar. 2.5 günde bir burçtan diğerine geçer ve bu süreçte kimi zaman diğer gezegenlerle bağlantı kuramayıp boşlukta hareket eder. Ay'ın boşlukta kaldığı süre boyunca bizler de dünyevi ilgi alanlarımızda sorunlar yaşamaya başlarız. Amaçlarımız ve hedeflerimiz konusunda net kararlar alamaz, sorumluluklarımızı erteleme eğilimi içine gireriz. Ay'ın boşlukta salındığı günlerde önemli konuşmaları yapmamak gerekir. Çünkü istediğimiz sonucu alamayabilir hatta kendimizi yanlış dahi ifade edebiliriz. 'Neler yapmalıyız, özellikle nelere dikkat etmeliyiz?' derseniz...

Tartışmaktan, zorlu iletişimlerden uzak durmalısınız. Önemli bir toplantınızı bu saatlere denk getirmeniz olumsuz sonuçları da beraberinde getirebilir.

Söz vermemeli, Ay'ın boşlukta olduğu saatlerde size verilen sözlerin tutulmama ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız.

Yeni bir işe başlamak için acele etmemeliyiz. Aksilikler peş peşe gelebilir.

Satın almak istediğiniz herhangi bir şeyi erteleyebilirsiniz. Özellikle online alışverişte sorun yaşayabilirsiniz.

Hayatınız adına önemli kararlar almamalısınız. Fevri davranışların sonucu olumsuz olabilir.

Dikkat dağınıklığınız yüksek olacağı için işinize konsantre olmakta da zorlanabilirsiniz.

İç dünyanıza dönebilir, manevi duygularınızı besleyebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken günler: 5-7-10-14-17- 23-25-26-30 Aralık.



ASTRO GÜNDEM

Gezegenlerin yakınlaştığı bugünlerde ünlüler konuşulabilir. Merkür-Ay Düğümü kontağı; tarikat liderlerinin videolarının ortaya çıkabileceğini işaret ediyor. Kirli örgütler ve birbirine dava açan siyasetçilerin haberlerine şahit olabiliriz.