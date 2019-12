2019 yılını geride bırakırken yeni bir yıla girmeden önce neler yaşadığımızın muhasebesini yaparız. Artıları eksileri, günahları sevapları ile kocaman bir yılı geride bırakıyoruz. Her yıl yaşadığımız sınavlar değişirken, bizler de değişiyoruz. Tepkilerimiz, düşüncelerimiz hayatı algılayış şeklimiz değişiyor. 2019 yılı tam olarak her şeyi sıfırlayan, yeniden başlamamıza olanak sağlayan bir yıldı. Bu ifadelerime mutlaka itiraz edeniniz olacaktır. Ancak sizden ricam, yılın başından bugüne neler yaşadığınızı, dönüm noktalarınızı hatırlamanız. Özellikle Yengeç ve Oğlak burçları… Değişim her daim hepimiz için var ancak bazen beklentilerimizin de üzerinde yaşanıyor her şey. Şimdi ise 2020 yılına hazırlanırken bu yazımın sonunda 'Vay be neler yaşamışım' diyeceksiniz. 2019, sessiz ve sakin bir yıl değildi. Yılın son ayı da hayatımızdan sessizce akıp gitmeyecek. Çünkü hepimizi yılın son gününde etkili bir Güneş tutulması bekliyor. Öyle ki, 2020 kitabıma dahi konu oldu bu tutulma. Gökkubbenin bu ay için yoğun bir gündemi var. 2019 yılının son sınavını vereceğiz. Hayatımızın her alanını titizlikle etkileyecek ve yeni yıla girmeden bu yıl kapatmamız gereken defterleri bir bir önümüze sunacak. Bu ay kalbimizdeki pencerenin perdelerini aralayacak ve kendi hayatımıza dışarıdan bakacağız. Son sınavını yapacak olan gökkubbe, bizleri kendi gerçeklerimizle yüzleştirmek istiyor. Şimdi size birkaç soru sormak istiyorum. Cevap vermek için acele etmeyin, durun düşünün, cevabınızın doğru olduğundan emin olduktan sonra dile getirin ve üzerine düşünün.

2019 yılı, sizi bencil insanlarla sınadı mı?

2019 yılı, size bireysel hareket etmeniz gerektiğini fark ettirdi mi?

Çabalarınızın, hedeflerinize ulaşmak için az kaldığını hissettiniz mi?

Olumsuz davranışlara karşı takındığınız iyimser tavrınızı esnettiniz mi?

Kaybettim, yıkıldım dediğiniz anlarda yeniden ayağa kalkmayı başardınız mı?



ASTRO GÜNDEM

Ay-Merkür ilişkisi; yalanların, aldatmacaların ve biten anlaşmaların izini herkese sürdürürken, gazeteciler konuşulabilir. Demir-çelik sektöründe büyük olayların yaşanacağını işaret ediyor toprak burcunda dizilim yapan gezegenler.