Yılın son ayında, iletişim gezegeni Merkür'ün bize sürprizleri var. Peki bu sürprizler iyi mi, kötü mü? Gelin beraber bakalım... Gökyüzünün trafiği kalabalık, gezegenler deyim yerindeyse teyakkuza geçti! 26 Aralık'ta gerçekleşecek Güneş tutulmasına doğru ilerlerken, Merkür 9 Aralık'tan 16 Ocak'a kadar Yay burcunda hareket edecek. Hem niteliği ateş olan, hem de değişken özelliklere sahip Yay burcunda...



KALP AĞRILARINA DİKKAT!

Peki, Merkür Yay burcundayken nelere dikkat etmeliyiz? Önümüzdeki günlerde sevgilinizle orta yolu bulmakta ve uzlaşmakta bir hayli zorlanabilirsiniz. Tıpkı Temmuz ve Kasım aylarında yaşadığımız gibi... Hatta 2019 yılının tamamı böyle geçmiş gibi hissedebilirsiniz. Aslında haklısınız çünkü bu yıl, gönülleri oldukça zorladı. 2019'da aşkı, sevgiyi ifade eden Venüs'ün gerilemesi yoktu. Buna rağmen kırıp dökücü günlerin etkisi altına girdik. Şimdi ise Merkür'ün ateş burcundaki etkisiyle herkes evliliği, ilişkisi adına kendi kurallarını koymak isteyecek. İki kişi arasındaki mesafe açıldıkça açılacak. 'Ben bilirim', 'Benim dediğim olacak', 'En haklı benim' gibi söylemler ardı ardına sıralanacak.



İLETİŞİM SORUNLARI

İş ve kariyer hayatına gelince... Eğer uluslararası bir firmada çalışıyorsanız, Aralık ayı içinde firmanız küçülmeye gidebilir ya da farklı bir kurumla ortaklık yapabilir. Kendi işinizi yapıyorsanız ve özellikle hizmet sektöründeyseniz; ufak tefek aksilikler yaşayabilirsiniz. Ödemelerinizle ilgili planlamalarınız, bu dönemde istediğiniz gibi gitmeyebilir. Çünkü Merkür huysuzlaştıkça, iletişim alt yapılı her konuda bir pürüz çıkarabiliyor. Bu nedenle bugünlerde yapılan anlaşmalar çok kalıcı bir niteliğe sahip olmayabilir. Önümüzdeki günlerde iş görüşmesine çağrılırsanız, olabildiğince az ve öz konuşmaya gayret edin. Hatta yapacağınız konuşma üzerine önceden çalışın. Aksi takdirde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.



ASTRO GÜNDEM

Jüpiter-Chiron 90'lığı, hepimize 'Ah yerde kalmaz' dedirtecek. 24 Aralık 1961 doğumlu, burcu ve Satürn'ü Oğlak olan İlham Aliyev birçok konuda konuşulurken, geçmişte yaşanan faili meçhul cinayetler ve suikastlar gündeme gelebilir.