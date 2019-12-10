Yıl biterken sıradan sonlanmayacak. Aralık ayı, yılın başından itibaren tüm yıla yayılan konuları eleğinden geçireceğini işaret ediyor. Kurumlar, ülke yönetimleri, liderler, sınırlar, toprak, doğa olaylarını dünyada daha konuşulur hale getirirken, 2020'nin ayak sesleri olarak da algılayabiliriz. Gündemi yoğun, enerjisi yüksek 40 günlük süreci bir köprüden geçiş gibi algılayabilirsiniz. Geçmişi arkada bırakan yeni, bambaşka konulara açılan bir köprü…

Venüs Satürn ile güçlerini birleştirirken, Jüpiter, Satürn ve Plüton, Oğlak burcunda safları oluşturmaya başlıyor. Komşu ülkelerimizde ve Avrupa'da iktidar, toprak konuları, devlet yönetimi, tarihsel gelişmeleri aratmayacağını işaret ediyor.

26 Aralık 2019'da gerçekleşecek tutulmanın ayak sesleri her üst düzey kurumda duyulacak. Bugünden itibaren ABD'nin 1947 yılında kurulmuş gizli servisi CIA'i gündeme getirebilir. Geçmişte belirsiz kalan konuların bir anda ifşa olması ise herkesin dikkatine daha fazla takılacak. Bilgi akışından çok yorumların abartılı olması ise kim doğruyu söylüyor dedirtecek. Frekansların değişmeye başladığını hissettiren Aralık ayı, gündelik hayatta ise yaşamın ne kadar kavgacı bir hale dönüştüğünü gösterebilir. Satürn Oğlak burcu yolculuğuna devam ederken, 1961 yılını işaret ediyor.

Tarihin gizemli yanını ifade eden Satürn-Oğlak döngüsü; 1961 yılının ruh haline bürünüyor. 26 Aralık'ta hizalanmaya başlayan tutulma aksı, 2020 yılının haberciliğini yapacak. Bu, dünyanın herhangi bir yerinde önemli kişilerin başının dertte olacağını vurguluyor. Gökyüzü Oğlak burcunda hizalanınca, keskin olaylar ile yeni bir yıl başlıyor. Gökyüzü rotasını ABD'ye eyaletlerine, sınırlara, sokak eylemlerine çevirebilir. Jüpiter'i de yanına alıyor. Aralık başında şans gezegeni, Oğlak burcuna yerleşti ve gökyüzü bu dizilimi boşuna hazırlamadığını gösterecek. Saf gerçeklik, sistemler, yönetimler, bireylerin bilinci, ülkeler ve liderlerin tutumu, aslında başkaldırının nedenleri arasında olacak. Gerçeği yaşayarak bulacağımızı Aralık ayı bizlere gösterecek.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Satürn kavuşumu Türkiye'nin önde gelen kurumlarını işaret ederken, 'Büyük insanların başına büyük olaylar gelir' cümlesini söyletecek. 4 Nisan 1949 yılında kurulan NATO'nun, son yıllarda üyesi olan ülkelere dayatmaları konuşulabilir.