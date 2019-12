Ateş Grubu (Koç, Aslan, Yay) Sözünü sakınmayan ve dışa dönük bir tavrı olan ateş grupları, sosyal medyada kendilerini en net ifade eden insanlardır. İddialı sözler söyleyen, fanatik özellikler sergileyen arkadaşlarınızın burcuna dikkat edin, mutlaka ateş grubundan özellikler taşıyorlardır. Eğlenceli videolar, fıkralar, komik hikayeler, takım sloganları paylaşan ateş grupları kendilerini göstermeyi severler.

Toprak Grubu (Boğa, Başak, Oğlak) İşini sağlama almayı seven, risklerden uzak duran ve duygularını saklayan toprak grupları, sosyal medyada da aynı şekilde davranır. Korkuları ve şüpheleri çoktur, bir şey paylaşmadan önce uzun uzun düşünür. 'Acaba beğenilir mi, tepki toplar mıyım, ya kimse ilgilenmezse, çok mu çirkin çıkmışım?' tarzı endişeleri onların rahat paylaşım yapamamasına neden olur. Ama şöyle de bir gerçek var ki; sosyal medyayı işlevsel olarak kullanan insanlar genelde hep bu burçlardan çıkar. Arkadaşlarıyla muhabbet etmek için buradaki hesaplarını çok sık kullanmazlar.

Hava Grubu (İkizler, Terazi, Kova) İletişim yönü kuvvetli, dışa dönük hava grubu insanları, sosyal medyayı en sık kullanan burçlardır. Kimseyle ağız dalaşına girmez, küs olsalar bile kimseyi silmezler. Eski sevgilisine gider yapma gereği bile duymaz, zaten o kişiyi nötrlemiştir kendi kafasında. İnternet ortamında kâh vardır, kâh yoktur. Kendisi hayattan kopmayacağı için sosyal yaşamını devamlı oraya taşır mı? Hayır! Ama günlük olarak mutlaka takip ederler.

Su Grubu (Yengeç, Akrep, Balık) Sosyal medyada sessiz ama derinden giden bir grup var karşımızda. Duyarlı, sakin, kuruntulu, kıskanç, duygularıyla hareket eden su grubu burçları için sosyal medya demek sevdiği insanı takip etmek demektir. Çok sık paylaşım yapmazlar, her gün hesaplarını kontrol etme gibi bir alışkanlıkları da yoktur.



ASTRO GÜNDEM

'Beyaz ve siyahın birleştiği an, en tehlikeli andır' dedirtecek Venüs-Plüton kavuşumu. İstihbarat birimleri ve teknoloji gündemde. Siber saldırılar, elektrik kesintileri ve raylı sistemlerle ilgili problemler yaşanabilir.