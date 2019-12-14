Hepimiz ilişkilerimize büyük hayaller ve tutkularla başlıyoruz. Zamanla ilişkinizin eskisi gibi olmadığını, tahammülsüzlüklerin arttığını, özverinin azaldığını, kendinizi hayatın rutinine sabitleyerek birbirinize zaman ayıramadığınızı fark ediyorsanız, aşağıdaki yöntemlere bakmak yararınıza olacaktır.

Bir insanın iltifata karşı kayıtsız kalmaması beklenemez. İltifatlarınız onun oldukça hoşuna gidecektir. Yapmış olduğu davranışlar karşısında ona güzel sözler söylemeniz, aranızdaki bağın güçlenmesini sağlayabilir. Karşılıklı konuşmalarınızda 'Sorun çözücü tavrın ve özverin çok hoşuma gidiyor' gibi bir söz söylemeniz, sizinle daha fazla ilgilenmesini ve özgüven depolamasını sağlar. Ne de olsa iltifat insanı mutlu kılar.

Size akşam mesaj atıp evde film izleme gibi aktivitelerde bulunmak istiyorsa, bu teklifi hemen kabul etmemenizde fayda var. Evde gerçekleşen aktiviteler sürekli bir evde oturma haline dönüştüğünden sıkıcı bir hal alabilir. Dışarıya çıkıp insanların arasına karışarak sosyalleşmek ve daha kaliteli zaman geçirmek, ilişkinizin gerçek bir birlikteliğe geçiş süreci açısından çok önemlidir. Elbette evde geçen zamanların tadı ayrı olsa da uzun ömürlülük açısından sosyal aktiviteler de çok değerlidir.

İzlediğiniz bir film, yediğiniz bir yemek, gelmesi için can attığınız kargonuz ya da yolda yürürken yanınızdan geçen bir yavru kedi gibi şeyler karşısında heyecanlı olmak ve bu heyecanı karşınızdaki kişiye aktarmak, aranızdaki samimiyeti güçlendirip tekdüze ilişki kalıplarından sıyrılmanızı sağlayacak. Onun sevdiği şeyleri dinleyip yorumlarda bulunmak, karşınızdaki kişinin kendini size daha yakın hissetmesine yardımcı olacaktır.

Yoğun zamanlardan sonra onu arayıp gününün nasıl geçtiğini sormak, onu ne kadar önemsediğinizi gösterir. Bu sayede ilgisiz kalmadığınızı, onu sürekli düşündüğünüzü hissetmesini sağlayabilirsiniz.



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