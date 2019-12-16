26 Aralık 2019 Perşembe günü 4 derecede Oğlak burcunda halkalı Güneş tutulması gerçekleşecek. Gözümüzdeki perdeyi aralayacak, ayaklarımızın üzerinde durmak için var gücümüzle mücadele edeceğimiz bir süreçte eş zamanlı olarak başlayacak. 2019 yılının son tutulması kâr-zarar hesabı yaptırırken, 2020 yılının da rengini ortaya koyacak. Köprü görevi görecek yılın son beş gününde gerçekleşecek güneş tutulması; siyasi kırılmaları, ekonomide dönüşümleri, kurumlarda keskin kararları işaret ediyor. Tutulmayla eş zamanlı gerçekleşecek Yeniay ise tutulan Güneş'in enerjisini kırmak için elinden geleni yapacak. Çocukların tepkilerini yükselten, ders yapanların konsantrasyonunu bozan, tuhaf rüyalar görmemize neden olan, uykusuz gecelerle tanıştıran yılın beşinci tutulması gökyüzünde yerini alırken, astroloji için oldukça dikkat çekici bir tutulma olacak. Çünkü büyüme, bolluk ve iyiliği, şansı temsil eden Jüpiter'le aynı hizada meydana gelecek. Uranüs'ün de destek vereceği tutulmaya çözüm odaklı girerseniz hem çizgilerinizi, hem geleceğinizi çizmiş olursunuz. Bu tutulmanın anahtar sözcüğü 'Dönüşmek' olacak. Tutulan Güneş'e saf tutan Jüpiter olurken, beklenen paraların, ödemelerin, anlaşmaların bir şekilde yolu açılacak. Güneş ve Ay kavuşurken dönüştürecek, dönüşürken de Yeniay gerçekleşecek. Olmaz dediklerimiz olurken, gitmez dediklerimiz gidecek. Toprak burcunda tutulan Güneş'in gücünü 2020 yılı daha fazla hissedecek. Meydan okumak herkesin günlük tavrı olacak. Aile içinde yoran, zorlayan, cana ağır gelen kişiler varsa abartılı davranmanın suyunu çıkaracaklar. Bazı ilişkiler kökünden biterken, bazı sorumluluklar aile içinde yerini bulacak. Artık merhametin yükünü çekmek istemeyeceklerin sayısı artarken; yaslanarak, atıp tutarak yaşayanların alanları daralacak. İşte bu yüzden son üç yıldır derde düşüp çare bulamayanlar için gün doğmaya başlayacak.



ASTRO GÜNDEM

Gökyüzü büyük günlerden geçiyor. Mars- Jüpiter iletişimi, teknoloji devlerinin neler gizlediğini ortaya çıkarmayı planlıyor. Gelecek her zaman olduğundan daha çok konuşulmaya başlanırken, dijital devler savaşına tanıklık etmeye de başlayacağız.



