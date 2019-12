2020 yılı şifreleri çözerken sizler de hayatınızı yeniden yazmaya ne dersiniz? Hayatımızı dönüştüren yıllardan geçerken, etkisi büyük, duygusunu tarif etmesi neredeyse imkansız görünen 2020 yılına gelin erken girelim. 2019 yılı ömrümüzden su gibi akıp geçerken, eski izleri silip yeni izler yazdıysa bilin ki kaderle tanışmışsınız demektir. Kısa ve öz bir soru ile anlayabilirsiniz bu durumu. Kalbiniz 2019 yılının hakkını verdiyse 'Tamamdır' deyip kolları sıvayın, çünkü 2020 yılına geçiyoruz. Yeni yılın içinde başlangıç var, uyanış var. Yalnızca tek bir şey yok; o da korku! Tıpkı 2019'da kalbinizde kalmayan korkular gibi. 2020 yılının her karesi ansiklopedi gibi, sayfaları çevirdikçe, ayları yaşadıkça yeni şeyler düşünmekten kendinizi alamayacaksınız. İnanç coşacak. Uyku halinin bitmesi ise başlangıcın ilk adımı olacak. 2019 yılının hakkını vermek istiyorsanız bunları yapın. En derin duygular kendinizi en rahat hissettiğiniz anlarda coşar. 2020 yılını kalpten inanarak karşılayın. Dualarınızı da aynı duygu ile edin. Kendi içinize ne kadar yönelirseniz, başarmak istediğiniz evrenin sıçrayışını da o kadar güçlü hissedersiniz. 2020 yılına girmeden kendinize şunları hatırlatın:

En büyük zenginlik kalpten edilen şükürdür. Hedeflerinizi kalbinize koyarak, tüm benliğinizle edeceğiniz şükür, sahip olmak istediğiniz huzurun anahtarını size verecektir.

İstediklerinizi sesli dile getirmek, kararlılığınızı ve inancınızı gösterir. Zihninizin, önünüze koyduğu engelleri aşacak güce sahipsiniz. Bu gücü fark etmekte geç kalmayın!

Ne kadar bağımsız olursanız, zihninizi o kadar özgür bırakırsınız. Sevme ve sevilme olgusunu akışa bırakın.

Dünyayla savaşmaktan vazgeçin! İstediğiniz uyumu savaşarak kazanamazsınız.

Var eden tektir. Dünya ile uyum sağlamak için önce kendi yaşam mucizenizi görmeniz şart! İşte o zaman sonsuz sevgi ve huzuru bir arada yaşayabilirsiniz.

Doğru olduğuna inandığınız her şey hayata sizinle karışacaktır. İnsan kendi için ne istemeli, düşünün. Bugünden itibaren her gün bir burcun 2020 yıllık burç yorumlarını sizlerle paylaşacağım.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Satürn 60'lığı; sağlık örgütlerindeki olumlu gelişmeleri işaret ederken, ülkemizde başarılara imza atanları konuşacağız. Bankacılık sistemini yakından ilgilendiren büyük değişimler, yeni dünya düzeninde ilk konuşulan konular arasında yer alacak.