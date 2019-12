Yeni yılın ilk 10 günlük evresinde aşktan bahseden gökyüzünün size büyük sürprizleri olacak. Son yıllarda yaşadığınız ilişkiler yüzünden hayata karşı inancınızı kaybettiyseniz sıkı durun çünkü Ay, kendi yönettiği burçta tutulurken hayata bakış açınızı değiştirmeye başlayacak. Özellikle 1984-1998 yılları arasında doğmuş bir Koç burcuysanız, hayallerinizi temsil eden gezegen siz dünyaya geldiğinizde Oğlak burcundaydı. Bu da bol tutulmalı bu yılda hayatın sizin için dönüşümlere akacağı anlamına geliyor.

Hayatınızın her alanında hissedeceğiniz gezegen etkileri sizi adeta bambaşka biri haline getirebilir. İşinizden yaşam alanınıza kadar birçok yeni karar alabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda çok isteyip de olduramadığınız her şey için yeniden harekete geçeceksiniz.



DEĞİŞİMLER KAPIDA

Stilinizden yaşam düzeninize kadar birçok değişiklik yaparken, aşık olduğunuzda her şeyi elinizin tersi ile nasıl ittiğinizi bir kez daha ispatlayacaksınız. 2020 yılını sıradan bir yıl olarak yaşamayacağınızı yılın başındaki tutulmalarda fark ederken, hiç aklınızda olmayan kararlar alabilirsiniz. Ailesiyle yaşayan bir Koç burcuysanız, ayrı eve çıkma fikrini hayata geçirmeye çalışacaksınız.

Öğreten gezegen Satürn, Mart ayında burç değiştirdiğinde ise sektörünüzü, yönünüzü değiştirmek isteyenlerden olacaksınız. Bu süreçte insanlarla olan ilişkiniz daha da pekişmeye başlayabilir. Bilhassa yıllardır aynı insanlarla çalışan Koç burçları için büyük değişimler kapıda! Saç renginizden saç şeklinize kadar köklü değişimlere yer verebilirsiniz. Asla estetik yaptırmam diyen Koçlar bile Mart ayından sonra yüzüne küçük dokunuşlarda bulunacaklar. Hayatınız değişirken siz de değişmek isteyeceksiniz. Eski yaşanmışlıkları aklınızdan, kalbinizden çıkarıp atacaksınız.

2020 yılında aşkta yorgun düşmeyeceksiniz. Ama kıskanmaktan da vazgeçmeyeceksiniz. Heyecan ve samimiyetin ilişkiler için önemli olduğunu sevdiğinize göstereceksiniz. Aşkı en yüksek tozda yaşadığınız bir yıldan geçerken, gözünüz dünyayı görmeyecek kadar cesaretle dolacak. Aşık olduğunuzda bir dizi değişiklik yaptığınız gibi bolca karar aldığınızı bir kez daha fark edebilirsiniz. 2020 yılının Temmuz ayı geldiğinde her davranışın bu dünyada bir etkiye tepki oluşturduğunu düşünerek belki de asla ayrılmam dediğiniz işinizden bir hamleyle ayrılabilirsiniz.



SONBAHARA DİKKAT!

Sevgili Koç burçları, kariyerinizden bugüne kadar ödün vermiş biri değilsiniz ama 2020 yılının ikinci yarısı, kendi yolunuzu çizmeniz için size destek verecek. Öyle ki; bir anda farklı şehir veya ülkede yaşama fikrine sıcak bakmaktan da öteye geçecek, hızlıca harekete geçeceksiniz. Anlık kararlarla hayatınızın yönünü değiştirirken, çevrenizdeki kişileri de şaşırtacaksınız. İçselleştirdiğiniz konulardan, hayatta vazgeçemem dediğiniz kişilerden de böylece vazgeçeceksiniz.

2020 yılının sonbaharı hafızanıza kazınacak. Eylül ayında ise her zamankinden daha keskin çıkışlar yapabilirsiniz. Bu döngüde yönetici gezegeninizin tam tamına 67 gün boyunca sürecek geri hareketi ile engel gördüğünüz ne varsa hepsini bozguna uğratacak ve yeniden başlamak isteyeceksiniz. Eğer gerçekten Koç burcu özelliklerine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, 2020 yılının Eylül ayında, 67 gün sürecek Mars gerilemesini çok iyi yönetmeye çalışın. Çünkü bu döngü yeniden doğmak için elinizden geleni yapma döngünüz olacak. Sadece önünüze kattığınızı sürüklemeyecek, hayata bakış açınız değişirken neyi sevip neyi sevmediğinizi yeniden fark edeceksiniz. Bu durum büyük çıkışlar yakalamanızı sağlarken, ortaklığa dair ne varsa hayatınızdan çıkarıp kendinize ait dünya bir dünya kurmaya çalışacaksınız. Eğer ilişkisi olmayan ve aşktan yana kalbi kırık bir Koç burcuysanız, bilmelisiniz ki 2020 yılı size bu anlamda çok iyi gelecek. Bir daha asla sevmem diyenlerdenseniz, bekleyin ve görün. Yani yılın size harika sürprizleri olacak.

2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler: 9 Eylül-14 Kasım tarihleri arası.

2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler: 28 Haziran- 8 Eylül tarihleri arası.



ASTRO GÜNDEM

Jüpiter-Neptün uyumsuzluğu, bağımlılıkları ve kötü alışkanlıkları öne çıkarabilir. Ayrıca Venüs, Kova burcunda topluma faydalı, entelektüel düzeyi yüksek konulara vurgu yaparken, eğitimde yeni düzenlemeler eski sistemi gündeme getirebilir.