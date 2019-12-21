2020 yılının geçmiş yıllara göre daha net ve daha kararlı geçeceğini kalben hisseden burçlar arasında geliyorsunuz. Her ne kadar yeni yıl fikrine bu yıl geç alışmış olsanız da, bu yıl geride bıraktığınız yıllara göre daha keskin ve ciddi kararlar alacağınızı iyi biliyorsunuz. 2019 yılının temelinde sizin için arada kalmak, belirsizlik var. Şimdi ise her şey tam tersine dönüyor. Artık işlerin sizin için çok değiştiğini biliyorsunuz. 2020 yılında harika denilecek girişimlerde bulunurken, eskisine göre daha kararlı davranacaksınız. Özellikle yıllardır iş konusunda bir türlü istediğini yakalayamadığınızı düşünüyorsanız kalbinizi ferah tutun çünkü 2020 yılı sizden sadece kendinize güvenmenizi ve sorumluluk almanızı istiyor. 2020 yılının Mart ayına kadar ardı ardına yaşanacak gökyüzü olayları önemli gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Özellikle 14 yıldır aynı yerde çalışıyorsanız ve bir türlü beklediğiniz terfiyi alamadıysanız artık beklentilerinizi karşılayacak gelişmelerle yolunuza devam edeceksin. Şu an kazandığınızın çok daha üstünde yeni bir işe başlayabilir, bulunduğunuz konumun bir üstünde değil birkaç üstünde yeni bir pozisyona gelebilirsiniz.



AŞK HER DAIM VAR

2016 yılından sonra evlenmiş bir Boğa burcuysanız, yılın ilk tutulmaları su burcunda gerçekleşirken eşinizin davranışlarından etkileneceksiniz. Eşinizin belli başlı kararlarını değiştirmeye çalışabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz bu yıl geri giderken, sevgiyi tahlil edecek olsanız da her sıkışmanın ilişkinizi farklı bir bölüme taşıdığını ve birbirinize yaklaştığınızı fark edeceksiniz. Hayatınızda eksik gördüğünüz bölümler aktifleşmeye başlarken, Mart'tan Temmuz'a kadar 10. evinize taşınacak Satürn, kariyerinizde büyük çıkışlar yakalamanızı sağlayacak. 2020 yılı önceliklerinizin yerini değiştirirken hem sıkı çalışacak, hem de daha uyumlu olacaksınız. Sabit fikirli halinizden eser kalmazken, 2020 yılındaki değişimin size iyi geldiğini gözlemleyeceksiniz. İletişim gezegeninin ateş burcundaki seyri ise Ağustos ayında kalbinizi ve ruhunuzu hafifletmeye vesile olacak. Diğer yandan 4. evinizi etkisi altına alacak olan Merkür, ailevi ve maddi temelli konuların ön plana çıkmasına zemin hazırlayabilir. Özellikle aile bireyleriyle bir süredir sorunlar yaşıyorsanız, problemlerin çözüme kavuşacağı bir döngüye adım atabilirsiniz. Gayrimenkul, miras gibi konular ise yakın akrabalarınızla bazı anlaşmazlıklar yaşamanıza neden olabilir.



DOLUNAYA DİKKAT!

Ekim ayında gökyüzünde heybetli bir şekilde yerini alacak Dolunay'ın yeryüzündeki etkileri oldukça güçlü olacak. Süper Dolunay, özellikle kafanızı karıştıran soruları, yarım bıraktığınız detayları yeniden gündeme alabilir. Bu etkiyle yaşam standartlarınızı daha iyi hale getirmek için kolları sıvayabilirsiniz. 21 Aralık'ta Güneş'in toprak burcuna geçişi, 2021 yılının gelişini derinden hissettirecek. Kariyer hayatınızdan yaşam standardınıza kadar her detayı başka bir boyuta taşımak isteyeceksiniz. Eğer hukuki bazı konularla uğraşıyorsanız, süreci kendi lehinize çevirebileceğiniz detaylar yakalayabilirsiniz. 2020 yılının son günlerinde ise aklınıza takılı kalan konularla ilgili cesur davranacak ve yüzleşmeleri göze alacaksınız. Her ne kadar keskin olaylar yaşasanız da uzun vadede kazananın siz olduğunu kavrayacaksınız. Yüzyıllarda bir yaşanan Jüpiter-Satürn kavuşumu değişime perde aralarken, hayatınızın bazı bölümlerinde ipleri elinize almak isteyebilirsiniz. Hayatınıza etki eden olumsuzluklardan sıyrılarak, sizi siz yapan değerlerinize dönüş yapacaksınız. Bu yılın size kazandıracağı fırsatları kaçırmamak için daha dikkatli ve gözü pek davranmanız gerektiğini kavrayabilirsiniz. 2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler: 13 Mayıs- 25 Haziran arası. 2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler: 5 Mart-2 Nisan arası.



ASTRO GÜNDEM

'Emanet ata binen tez iner' dedirtecek ileti- Merkür ile Uranüs'ün iletişimi! Dünyada önde gelen liderlerin ülkemizle ilgili yorumları gündemi değiştirirken, ülkemizin barajları ve gölleri gündeme gelebilir. Bu gece en uzun gece, kendinize vakit ayırmayı unutmayın.