Belirsizliklere elveda diyeceğiniz bir yıl siz Yengeçler'i bekliyor. Her zamankinden daha kararlı ve açıksözlü davranacağınız 2020 yılına kucak açın. Geçmiş kırgınlıklarınızı arkanızda bırakacağınız, yeniden doğmuş gibi yaşayacağınız bir yıl geliyor. Yeni yıla 'Geçmişi geçmişte bırak' mottosuyla giriş yapacaksınız. Sizi yaralayan en büyük olayların geçmişten kaynaklandığını artık çok iyi biliyorsunuz. Önünüzde engel kalsın istemeyecek ve başkalarının ne söylediğine kulak asmayacaksınız. Kendi ayaklarınızın üzerinde gururla durmanız size huzuru getirecek. Aslında ne kadar güçlü olduğunuzu, herkesten önce kendinize ispatlayacağınız bir yıl olacağını söylemek gerek. Mücadele etmekten vazgeçmezseniz, mükafatınız da büyük olacak.



TUTULMALARIN ETKİSİ

Ay tutulmasıyla birlikte, hayatınızın değişime açıldığını hissedebilirsiniz. Yönetici gezegeninizde yaşanan tutulma ile daha anaç bir ruha bürünebilirsiniz. Sevdiklerinize karşı daha korumacı davranabilir, çeşitli yönlendirmeler ve fikirlerle, aile bireylerinizin hayatına dokunuşlarda bulunabilirsiniz. İlişkisi olmayan bir Yengeç burcuysanız, medeni durumunuzun değişmesi kaçınılmaz olacak. Özellikle daha önce bir evlilik yaşamış ve boşanmışsanız, bu yıl gönlünüzü iyileştirebilirsiniz. Eğer boşanma sürecindeyseniz ve yaşamınızı değiştirdiyseniz, sizi yine değişimlerin beklediğini bilmelisiniz.



HIZLI BİR SÜREÇ BAŞLIYOR

Mart ayında 7. evinizden hava burcuna taşınan Satürn, hızlı günlerin haberciliğini yapacak. Bu döngüde; bazı konular sizi gergin bir ruh haline büründürebilir. Kimseye taviz vermek istemeyeceksiniz. Diğer yandan gökyüzü, şoke edici bilgileri de gündeminize taşıyabilir. Yakın arkadaşınızın, sorularınıza kaçamak cevaplar vermesi sizi şüpheye düşürebilir. Meraklı tarafınız, sizi daha gözlemci olmaya zorlayacak. Bir süredir ilişkinizle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, ilişkiden ne beklediğinizi daha açık bir dille ifade edebilirsiniz. Sorunları çözme konusunda sevgilinizin adım atması, bu süreçte sizin için bir hayli kıymetli olacak.



BAMBAŞKA BİR 2'NCİ YARI

Güneş'in Ateş burcundaki hareketi ve Venüs'ün burcunuzdaki yolculuğu, Ağustos ayında derin bir nefes almanızı sağlayacak. Bu süreçte seyahat programlarınız artabilir. Merak ettiğiniz yerleri gezip görmek ruhunuzu da dinlendirecek. Venüs'ün etkisi kalbinizi ısıtacak. Eğer aşka tövbe etmiş bir Yengeç burcuysanız, kalbinizin kapılarını aralayacak aşka şimdiden merhaba diyebilirsiniz. Hiç ummadığınız bir anda karşılaşacağınız kişi duygularınızı yükseltebilir. Temkinli davranmayı elden bırakmayacaksınız ancak kalbinizin sesini dinlemekten de geri kalmayacaksınız. Evlilik hazırlığı içindeyseniz, sizi en iyi şekilde yansıtacak seçimler yapmak isteyeceksiniz.



SİHİRLİ BİR DEĞNEK GİBİ

2020 yılı hayatınızın hemen her alanına sihirli bir değnek gibi dokunacak. Kendinize yeni hedefler ve yeni yollar çizerken, ufak estetik dokunuşlar da yaptırabilirsiniz. Giyim tarzınızdan saç renginize kadar yapacağınız pek çok değişikle kendinizi yenilenmiş hissedeceksiniz. Kariyer hayatınızı şekillendirecek adımlar atmanız, yaşam standartlarınızı da yükseltecek. Sürpriz fırsat ve tekliflerle ekonomik gücünüzü artırabilirsiniz. Yılın son ayında, özgüveniniz daha güçlü adımlar atmanıza vesile olurken; yaşadığınız zorlukların güzelliklere açıldığına olan inancınız da artacak. İç sesinize kulak verip onu dinleyeceğiniz bir yıl geçireceksiniz. Emin adımlar atmanız çok önemli olacak. Hem aşk, hem de kariyer hayatınız adına pek çok değişim yaşayacaksınız. 2020'de en dikkat etmeniz gereken tarihler; 10 Ocak- 2 Temmuz-5 Temmuz... En şanslı olduğunuz tarihler; 5 Haziran-20 Temmuz-25 Ağustos.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Chiron 90'lığı; dünyada sisteme dair başkaldırıları gündeme getirebilir. Özelikle Akdeniz ve Yunanistan çok konuşulan günlerden geçiyor. Neptün, Balık burcunun kalbinde hareket ederken, ani sağlık sorunu olan siyasetçiler gündemi değiştirebilir.