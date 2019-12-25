Yepyeni başlangıçlara imza atacağınız bir yıl sizi bekliyor. Geçtiğimiz birkaç ay her ne kadar sizin için koşturmayla geçmiş olsa da mükâfatını da aldınız. Çalışkan ve pratik yanınız size maddi manevi birçok şey kazandırdı. Önünüze çıkan engelleri arkanızda bırakacağınız yeni bir yıl başlarken sizin için de fırsatlar sunacak. 2020 yılına giriş yaparken hedeflerinizi büyüteceğinizden hiç şüpheniz olmasın. Detaylardan güç bulan biri olarak, yapacağınız uzun vadeli planlar kendinize yeni yollar çizmenizi de sağlayabilir. 2020 yılının ilk aylarından itibaren sorumluluklarınız artsa da toparlayıcı yanınızla birçok konunun üstesinden gelebileceksiniz. Zaman zaman şartlar sizi zorlasa da sizin için yenilenmek, eski konuları kapatmak zor olmayacak. Çünkü tüm gücünüzü ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz.



YÜKSELİŞE GEÇECEKSİNİZ

İletişim gücünüz arttıkça ikna kabiliyetinizin de yükselişe geçtiğini fark edebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlardan aile bireylerinize kadar birçok kişinin hayatına yön vereceksiniz. Özellikle iş konusunda kardeşinize vereceğiniz destek bir hayli önemli olacak. Aile ilişkileriniz 2020 yılında daha da gelişirken bir süredir iletişimde olmadığınız kişilerle de aranızdaki kırgınlıklar bir son bulabilir. Özellikle eş ailesiyle yaşanan sorunlar hatta bu yüzden eşinizle aranızda oluşan sorunlar da yavaş yavaş ortadan kalkacak. Tabii bu durumun değişmesinde sizin olumlu tavrınız etkili olacak. Hayatınızın dağılan her alanını kolaylıkla toparlayacağınız aylar yaşayacaksınız. Mart ayında öğreten gezegen 2.5 yıl boyunca değişken burç Kova'da yerini alacak. Bu süreçte kendinize yeni rutinler oluştururken, hayallerinizi gerçekleştirmek için önemli adımlar atabilirsiniz. Ertelediğiniz konuları hayata geçirebilirsiniz. Fikirleriniz, çözümleriniz, öncülük edişiniz popülerliğinizi de artıracak. Farklı çevrelere dahil olabilirsiniz. Bir dönem tanışmayı çok istediğiniz kişiyle arkadaşlık kurabilirsiniz. Karararınızda daha garantici yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Özellikle kariyerinizde ivme kazanacağınız günler sizi bekliyor. Kendi işinizi yapmayı planlıyorsanız, aklınızdaki işi hayata geçirmek için kolları sıvayabilirsiniz. Ortaklı bir işte çalışıyorsanız, hisse, yeni anlaşmalar, iş genişletme gibi konular koşturmalı ancak bir o kadar da kazançlı günleri işaret ediyor. Yılın ikinci yarısında yaşam alanınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Daha geniş, ferah bir eve taşınabilir hatta yazlık almak için araştırmalar yapabilirsiniz.



AŞK DAİMA GÜNDEMDE

Ekim ayında ise aşk gezeni Venüs'ü misafir edeceksiniz. Bu döngüde sevildiğinizi daha da hissetmek ve görmek isteyebilirsiniz. Venüs, bu dönemde kıskançlık ve yanlış anlaşılmaları da beraberinde getirebilir. Yeni başlayan bir ilişkiniz varsa, sevgilinizi arkadaşlarından kıskanabilirsiniz. Aslında ilgi görmek istediğinizi hissettirmeye çalışacaksınız. Çocuklarınızın eğitimine dair yeni kararlar alabilirsiniz. Diğer yandan eşinizin yoğun iş günlerinden size zaman ayırmadığını fark ederek biraz serzenişte bulunabilirsiniz. Eşinizin yapacağı jestler gönlünüzü almaya aday nitelikte olacak. İlişkisi olmayan bir Başak burcuysanız, arkadaşınız aracılığıyla tanışacağınız kişi sizi etkileyebilir. Duygularınızı derinlemesine ölçüp tartabilirsiniz. 2020 yılının son ayları ise atağa geçeceğiniz, çıtayı yükseltebileceğiniz aylar olacak. Standartlarınızı, prensiplerinizi, çizgilerinizi daha da ortaya koyabileceksiniz. Bu süreçte yakın çevrenizi de irdeleyebilir, yakın arkadaşlarınızdan bazılarının sizi kıskandığına şahit olabilirsiniz. İç disiplininizi korumaya alırken, çabalarınızın karşılığını katbekat almaya hazır olun. Karar almaktan, yeni adımlar atmaktan, yeri geldiğinde vazgeçmekten çekinmeyeceksiniz. 2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler; 13 Mayıs- 25 Haziran. En şanslı olduğunuz tarihler; 26 Şubat- 8 Mart tarihleri arası.



ASTRO GÜNDEM

'Dünya diplomatik bir sıkışmadan geçiyor' diyor tarihte az rastlanan astrolojik kavuşumlar. Ayrıca özellikle bugün Merkür-Mars kontağı; dünyanın en önemli boğazlarında güç savaşlarının da başlayabileceğini işaret ediyor.