2020 yılı size doğru akacak Oğlak burcu. Semada yer alan gezegenler sizi işaret ederken, yılın en kazançlısı olmanızı da sağlayacak. Hem de her anlamda… Sizi her anı dolu dolu geçecek bir yıl bekliyor. Yeni yılın ne kadar hızlı, önemli ve devasa olduğunu en başından hissedeceksiniz. Gökyüzün sizi hedef aldığını belirtmek isterim. Ocak ayında şans gezegeniyle iletişim gezegeni kavuşurken, hiç beklemediğiniz şanslar elde edebilirsiniz. Verdiğiniz emeklerin karşılığını almaya başlamanız sizi daha girişken biri haline getirebilir. Yaşam alanınızı değiştirebilir, yeni bir ev satın alabilir, hatta farklı bir ülkeye taşınma fikrine bile sıcak bakabilirsiniz. Siz her zaman evcimen ve ailenize düşkün biri oldunuz. Ancak bu yıl öyle fırsatlar çıkacak ki, tüm sevdiklerinizi yanınızda alıp götürebileceksiniz.



TALİHİNİZ DÖNÜYOR

Aldığınız her karar, attığınız her adım, girdiğiniz her çevre uzun vadeli değişimlerin haberciliğini de yapacak. İşin özünde olmazları olduran bir yıl! Asla olmaz dediğiniz, umutsuz olduğunuz konularda düğümler birer birer çözülecek. Satürn, Mart ayında kendini iyi hissettiği burçta yerini alırken, sizin de gücünüze güç katacak. Özellikle geçtiğimiz birkaç yıldır uğraştığınız konular sonuca bağlanabilir. Miras ya da hukuki bir davanız varsa, bu süreçte nihai karara bağlanabilir. Maddi kazançlarınızda artış olan bir yıl yaşarken, disiplinli ve çalışkan yönünüz sizi daha da hırslandıracak. Eğer kurumsal bir yerde çalışıyorsanız terfi almanız sizi şaşırtmasın. Seyahatleriniz artarken, iş alanınızı, sektörünüzü değiştirebilirsiniz. Ekonomik olarak atacağınız adımlar büyük kazançları da beraberinde getirebilir. Kendi işinizi kurmak istiyorsanız, bir yakınınızla ya da arkadaşınızla ortaklı bir iş girişiminde bulunabilirsiniz. Özellikle teknoloji alanında yapacağınız yatırımlar sizi fazlasıyla mutlu edebilir. Evli bir Oğlak burcuysanız, eşinizin size olan desteği daha da umutlanmanıza sebep olacak. Çocukları olan bir Oğlak burcuysanız, 2020 yılında onlar için de farklı planlamalar yapacaksınız. Yurt dışı eğitimi, farklı kurslar ilk hedefleriniz arasında yerini alacak. 2020 yılının Temmuz ayında yaşanacak tutulma, maddi konuları daha da gündeme almanıza neden olabilir. Bu süreçte sizden maddi destek vermenizi ya da kefil, aracı olmanızı isteyenler olabilir. Miras, hisse gibi konularda hakkınızı almak isteyeceksiniz. 2020 yılı, aynı zamanda kalbinize kolay kolay söz geçiremeyeceğiniz bir yıl olacak. İlişkisi olmayan bir Oğlak burcuysanız, aradığınız aşkı bulabilirsiniz. Kalbiniz aşkla dolarken, ilişkiniz hızlı başlayabilir ve hatta kendinizi birden evlilik konuşmaları içinde bulabilirsiniz. Evli bir Oğlak burcuysanız, eşiniz çok istediğiniz arabayı alarak size büyük bir sürpriz yapabilir. Birbirinize daha da yakınlaşacağınız, aşkınızın tazeleneceği bir sürece adım atacaksınız.



EĞLENCESI BOL BIR YIL

Ekim ayında Venüs kendini iyi hissettiği burca geçiş yaparken sanatsal, kültürel alanlara yöneleceksiniz. Dijital medya, basın gibi alanlarla uğraşıyorsanız, kariyerinizde sıçramalar yaşayabilirsiniz. Venüs, ilişkilerinize iyi gelecek. Bir küs, bir barışık ilerlediğiniz bir ilişkiniz varsa, aranızdaki sorunlar bertaraf olacak. Sevgilinizle çıkacağınız tatilde birbirinize daha çok vakit ayırmanız ilişkinizi daha da aktif hale getirebilir. Eğer ilişkinizi yakın bir tarihte sonlandırdıysanız, 2020 yılının ikinci diliminde eski sevgilinizle yeniden bir araya gelmek isteyebilirsiniz. 2020 yılı, her haliyle kalbinize huzur getirecek. Emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alabileceksiniz. Düşünceleriniz esneyecek, yetenekleriniz konuşulacak ve doğrularınızdan ödün vermeyeceksiniz. Sizi büyüten, derinleştiren, yükselten her detayla sıradanlıktan uzaklaşabileceksiniz. Yeni bir döneme girdiğinizi, şansınızın da, bahtınızın da güzel kapılara açıldığını göreceksiniz. Adı büyük, kendisi daha da büyük 2020 yılı, size bu durumu hissettirirken siz de yaşadıkça fark edeceksiniz. Ailenizin büyümesi, kazançlarınızın artması sizi pek çok konuda motive edecek. 2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler; 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arası. 2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler: 20 Mart-2 Temmuz tarihleri arası.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Oğlak seyri başlıyor. Bugünden itibaren gezegenler irili ufaklı Oğlak burcunda saf tutarken, dünyanın önde gelen liderlerini ve CEO'larını yakından ilgilendirecek. Önümüzdeki 40 gün boyunca ani kararlar alan ülkeler ve kurumlar bazı ülkelere yaptırımlarda bulunabilir.