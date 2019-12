2020 yılı, hayatınıza güçlü duyguları taşımaya hazırlanıyor. Bu zamana kadar tatmadığınız duygular tadarken, kendinizi de çok daha güçlenmiş ve hedeflere odaklanmış bulacaksınız. Yaşadığınız tüm sıkıntıları bu yıl arkanızda bırakacaksınız. Gönlünüz feraha kavuşuyor. Bu durumu hayatınızın her alanında hissedeceksiniz. Kariyerinizden aşk hayatınıza, aile yaşamınıza kadar güzel duygular taşıyacaksınız. Hayatı daha az sorgularken, büyük çıkışlar yaptığınız konuları gözünüzde büyütmemeye başlayabilirsiniz.



KAYGILARA SON

Kaygılarınızdan, korkularınızdan, telaşlı yapınızdan uzaklaşırken gök kubbe size sakinlik ve dinginlik getireceğini işaret ediyor. Karşınıza çıkan fırsatları küçük büyük demeden değerlendireceksiniz. Aslında 2020 yılı, gelecek yıllar için köprü görevi görebilir; yeter ki içinizdeki güce inanın. Gerisi zincirin halkaları gibi birbirine bağlanacaktır. Önümüzdeki yıllarınızı köklendirecek, iyileştirecek gelişmeleri hayatınıza taşıyabilirsiniz. Dış görünüşünüzden fikirlerinize kadar değişime kapılarınızı açacağınız bu yılda içinizden geldiği gibi davranabilirsiniz. Hayatı değiştirmeye çalışmak yerine yaşadığınız her şeyi kabullenecek ve hayatın ritmine uyum sağlayacaksınız. Bu durum sizi çok daha yüksek yerlere taşıyacak.



KARİYERİNİZ ÖN PLANDA

Satürn'ün, öncü burca geçişiyle Mart ayından itibaren kariyerinizde radikal kararlar alabilirsiniz. 'Güç bende' diyebileceğiniz atılımlarda bulunabilirsiniz. Cesaret edemediğiniz, korktuğunuz konuları gündeminize alabilirsiniz. Teknoloji bazlı bir işe yatırım yapabilir, yurt dışındaki sektörleri araştırarak uzun vadeli kazançlar elde etmenin yollarını arayabilirsiniz. 2020'nin ortasından itibaren ise para haneniz yükselişe geçebilir. Yönetici pozisyonundaysanız ya da proje bazlı bir işte çalışıyorsanız; çalışmalarınız yeni iş tekliflerini de beraberinde getirecek. Diğer yandan aşk hayatınız da bir hayli hareketli geçecek. İlişkisi olan bir Kova burcuysanız, sevgilinizin evlilik teklifi sizi sevinçten havalara uçurabilir. Evli bir Kova burcuysanız, eşinizin kariyeriyle ilgili yaşanacak gelişme yaşam alanınıza dair değişimleri de beraberinde getirebilir. Yeni başlayan bir ilişkiniz varsa, sevgilinizle birçok konuda uyum sağladığınızı, benzer fikirlerde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Bu durum size "Aradığım aşkı buldum" dedirtebilir. Çocuklarınız varsa, bu yıl yurt dışında eğitim almaları için araştırmalar yapabilirsiniz. Özellikle bekar Kova burçları için bu yılın farklı bir anlamı da olacak. Aşık olmak, sevmek, sevdiği kişi tarafından sahiplenilmek gibi duyguları üst seviyede yaşayacaksınız. Uzun süreli ilişkisi olan bir Kova burcuysanız bu yıl evlenebilirsiniz.



İŞ KURABİLİRSİNİZ

Tüm bunlarla birlikte gökyüzü, eskisine göre çok farklı çevreye ve zümreye gireceğinizin de haberciliğini yapacak. Farklı gruplara girecek, belli başlı derneklere destek vereceksiniz. Toplumsal konulara, sosyal yardım kampanyalarına olan ilginiz artacak. Diğer yandan ailevi konularda toparlayıcı bir rol üstelenebilirsiniz. Baba ailesinde küs olan bireyler varsa, orta yolu bulmalarını sağlayabilirsiniz. 2020 yılında her şekilde ön planda olurken çevrenizdeki kişiler de sizin fikirlerinizi almak isteyecek. Kendi işini kurmayı düşünen bir yakınınıza manevi olarak destek olurken bir anda siz de kendinizi o işin parçası olarak bulabilir ve kariyerinizin yönünü değiştirebilirsiniz.



İÇ SESİNİZİ DİNLEYİN

Hiç ummadığınız anda hiç ummadığınız kişiler hayatınıza büyük dokunuşlarda bulunacak. 2020 yılının öğretileri çok büyük olacak. Bu yıl sezgilerinizin, tahminlerinizin sizi yanıltmadığına da şahitlik edebilirsiniz. Eski halinizden eser kalmazken, yenilenmenin mucizevi olduğunu fark edebilirsiniz. Sizin için her yıl iyi kötü sürprizlerle dolu oluyor. Ancak her sorunun üstesinden kolaylıkla gelmeyi de biliyorsunuz. 2020 yılında en dikkat etmeniz gereken tarihler: 10 Eylül-14 Kasım tarihleri arası 2020 yılında en şanslı olduğunuz tarihler: 22 Mart-2 Temmuz tarihleri arası.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Ay Düğümü 120'liği etik değerleri yükseltirken, kirli hesapları bitireceğini işaret edecek. 4 Temmuz 1776 kuruluşlu Yengeç burcu ABD ile 14 Haziran 1946 doğumlu İkizler burcu Donald Trump dünya basınında olacak. Skandallar başlıyor.