2020 yılının ilk gününe, Güneş Oğlak burcunda, Ay da Balık fazında başlıyoruz. Hızlı, cesur, en önemlisi de somut bir yıl yaşayacağız. Bazılarımıza büyük kararlar aldırırken, bazılarımız için ise hayat yeniden başlayacak. 2020 yılının unutulmaz bir yıl olacağını da sanırım son bir haftada fark etmiş bulunuyoruz. Size şunu söylemeliyim ki; 2020 yılının hakkını verirseniz önümüzdeki 20 yılınızda yansımalarını göreceksiniz. 'Nasıl olur, nereden olur?' demeyin çünkü astrolojinin yüzyıllarda bir yaşanan kavuşumları Oğlak burcunda gerçekleşirken, dünya her zamankinden çok daha farklı olacak. Yaşadığımız gezegenin refleksleri keskinleşirken, neredeyse 360 derece her türlü yapıyı, kişiyi dönüştürecek bir auraya girmiş bulunuyoruz. Eğer geleceğiniz için büyük planlarınız varsa bu yıl doğru bir yıl! Eğer değişimden korkmuyorsanız yolunuz açık. Eğer meslek değiştirmek ya da başka çevrelere açılmak istiyorsanız hiç durmayın. Dünya daha hızlı dönerken yolunuzu bulamayacağınızı düşünerek kendinizi ertelemeyin. Ülkemiz için de büyük bir yıl olacağını '2020 Şifreleri Çözüyor' kitabımda detaylı olarak anlattım. Ama şunu söylemeliyim ki, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Keskin ve kararlı bir yıl bizleri bekliyor. 2020 yılı, şifreleri çözerken derin mesajlarıyla hayatımıza yön verecek etkilere sahip. Gezegenlerin burçlar kuşağındaki seyri 2020 yılında yeri göğü inletirken, kendimizi beklenmedik her türlü dönüşümün eşiğinde bulacağız. Eski çağlardan günümüze kadar gözlemlenen gökyüzü seyri, insanların yaşamlarına dair bilinmezlikleri bu yıl çok daha net ortaya koyacak. Hayatımızın hangi bölümlerini ön plana çıkarmamız gerekir ya da doğru zamanda doğru yerde olmak için neler yapmalıyız gibi pek çok sorunun da cevabını verecek bir yılın içinden geçerken, iç dünyamızdaki belirsizliklere de artık bir son vereceğiz. Gezegenlerin burçlar kuşağındaki seyri 2020 yılının bir sebebe hizmet ettiğini hepimize anlatacak. Bu yıl, yaşanan olayların hiçbirine yalnızca seyirci kalmayacağız. Yüz yılda kavuşan gezegenlerin ışığı hepimizin ruhuna farklı dokunuşlarda bulunacak. Kendimizi sevmeyi, kendimiz için bambaşka planlar yapmayı öğreneceğiz. Hayata dair öncelik listemiz değişirken, korku duvarlarını yıkıp hayal ettiğimiz adımları atma cesaretini kazanacağız.



ASTRO GÜNDEM

Adı konmamış, daha önce yaşanmamış yıl başlıyor diyor; Satürn- Plüton yakınlaşması ve Ay–Satürn 60'lığı! Sürprizlerle dolu 2020'nin ilk günü, boğazlar ve 10 Şubat 1947 yılında bağımsızlığını kazandığı yazılan Libya için ön görülemez günlerin haberciliğini yapıyor.