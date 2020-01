2019'u her birimiz iyisiyle kötüsüyle büyük tecrübelerle kapattık. Yeni yılda güzel başlangıçlar yapmak ve hayatımızda yeni amaçlar belirlemek hepimize iyi gelecek. Üzerimizdeki ağırlıklardan kurtulmalı, ne yaşamış olursak olalım hayata sımsıkı sarılabilmeliyiz. Her yeni başlangıç, attığımız her adım, alacağımız her karar, değişimleri de beraberinde getirecektir. Değişim, aynı zamanda içsel huzuru ve motivasyonu da şart koşar. 'Nasıl karar almalıyız, yeni yıla girerken hayatımızı nasıl revize etmeliyiz?' sorusunun cevabını yazının devamında okuyabilirsiniz.



ENERJİNİZİ DÜŞÜRMEYİN

Geride bırakmış olduğunuz yılda sizi üzen, enerjinizi düşüren ve veriminizi azaltan tüm negatif insanları ve düşünceleri hayatınızdan çıkarın. Bunu yaptığınız anda hayatınızın ne kadar hafiflediğini ve yeni yılın sizin için ne kadar güzel ve başarı dolu olacağını düşünerek kendinize pozitif enerji depolayın. Negatif düşünceler, sizin en büyük düşmanınız ve strese davetiye çıkaran bir durum. Bunun zihninizde yer etmesine izin vermeyin.



PLAN YAPIN

Yapmış olduğunuz işten memnun olsanız da olmasanız da daima kariyer bazında kendinizi geliştirmekten ve plan dâhilinde ilerlemekten vazgeçmeyin. İş konusunda ne kadar kararlı ve planlı olursanız, yeni yıl sizin için bir o kadar kazançlı ve başarılı olacaktır. Planlamanızda, bencil tavırlardan uzak olmak ve sırf daha fazla maddi kaynak elde etmek için çizginizden bağımsız hareket edecek davranışları uzak tutmalısınız. İşinizdeki pozisyon ile yetinmeyip kendinizi olumlu anlamda geliştirip üstleriniz ile yapıcı konuşmalar içinde olmak, kariyeriniz için çok güzel sonuçlara gebe olacaktır. Hayat tüm hızıyla devam ederken, planlarınızdan ve hedeflerinizden vazgeçmeyin.



DAHA SEVGİ DOLU OLUN

Zor günlerden geçtiğimizde ve 'Artık yeter! Dayanamıyorum!' dediğimiz anlarda imdadımıza bize en yakın olan sevdiklerimiz yetişir. Sevdiğimiz insanların hayatımızdaki değeri ve önemi yadsınamaz. Bu yıl geçmiş yıla nazaran daha özverili ve sevgi dolu olmanın vakti geldi. Sevdiğiniz kişilerle vakit geçirmekten kendinizi alıkoymayın. Onlarla geçirdiğiniz zamana paha biçilemez. Sevdiğiniz kişiler için güzel jestlerde bulunmak ve onlara ne kadar değerli olduklarını hissettirmek hem sizi, hem de onları çok mutlu edecektir. Mutluluk ve sevgi paylaşıldığı zaman paha biçilemez.



ASTRO GÜNDEM

Mars, ateş burcu olan Yay'a geçiyor. Eş zamanlı olarak hukuk, savunma, kadınlar ve çocuklar gündeme gelirken, bugünlerde son dakika haberlerinin sayısında artış olabilir. Ayrıca özellikle topluma mal olmuş kişilerin çıkar ilişkileriyle ilgili bilgiler de deşifre olabilir.