Gücümüzü aldığımız Mars, 3 Ocak'tan 16 Şubat'a kadar Yay burcunda hareket ediyor. Mücadelemizi yansıtmamız gereken günleri işaret eden Mars, 'Hadi toparlanın, pes etmek yok' mesajı veriyor. Mars bir insan olsaydı; gözü kara ve risk almaktan korkmayan biri olurdu. Şimdi; Yay burcunun belirgin özellikleriyle bu huylarını daha da etkili bir şekilde yayacak dünyamıza. İnsiyatif almak, cesur adımlar atmak ve kararlı davranmak bu seyrin şanından olacak. Ateş burcundaki seyri, hepimize coşku verirken, mantıklı adımlar atmak çok da kolay olmayacak. Çünkü olaylara, konulara, kişilere maalesef objektif yaklaşamayacağız.



HOŞGÖRÜYÜ HATIRLAYIN

Yay burcu, kimi zaman bencil, kimi zaman da biraz düşünmeden konuşabilir. Mars'ın da etkisiyle bu davranışlar artarken pot üstüne pot kırabiliriz. Hızlı ve çevik olacağız ancak her konuda bu şekilde davranmak sizce de bazen sorun çıkarmaz mı? İşte bu durumu kontrol etmemiz ve törpülememiz gerek. Çünkü coşkuyla aldığımız riskler istediğimiz gibi sonuçlanmayabilir. En çok ben biliyorum, en doğruyu ben biliyorum demekten kendimizi alamayacağız. Aksini iddia edenlere ise tahammülümüz neredeyse hiç olmayacak. Eğer kendinizi bu tarz konuşmaların içinde bulursanız lütfen kendinize 'hoşgörünün' ne kadar değerli olduğunu hatırlatın.



ÇOK ÇALIŞKANIZ AMA…

Aynı zanda birden fazla iş yapma kapasitemiz artacak artmasına ancak aynı anda yaptığımız tüm bu işlerden ne kadar verim alabileceğiz? Her yerde, her işin içinde olma arzumuz zirvede olacak. Bu durum da bizleri hata yapmaya açık hale getirecek. Bu yüzden planlama yapmak çok önemli. Tabii ki belli başlı yeteneklerimiz var, işimizde başarılıyız ancak insanız unutmayın! Hata yapmak hiç zor değil… Peki neler yapmalıyız?

Enerjimiz yüksek olacağı için yeni hobiler edinebiliriz.

Spora başlamak isteyenler için uygun bir dönem.

Alışkanlıkları bir kenara bırakma zamanı.

Yaşam alanınızda değişiklikler yapabilir, kendinize farklı bir ortam yaratabilirsiniz.

Toparlanması gereken işlerinize yönelebilirsiniz.

Çocuklarla zaman geçirmek önemli.



ASTRO GÜNDEM

Gökyüzü tutulmaya yaklaşıyor. Ay-Plüton 90'lığı ile safları sıkıştıran gezegenler, Fırat bölgesinin doğusunu dünya gündemine taşıyabilir. 15 Eylül 1987'de kurulan, burcu Başak olan Huawei; dijital dünyanın gündeminden düşmezken, teknoloji savaşlarının başladığını da hissettirebilir.