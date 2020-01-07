Dikkat dikkat! Ay boşluktayken biz de boşluktayız demektir. Bu süre zarfında kafamız karışık olabilir, dikkat dağınıklığı yaşayabiliriz. Bu nedenle değerlendirmelerimiz hatalı olabilir ve yanlış kararlar verebiliriz. Kimi zaman olumlu başladığımız günü ruhsal bunalımlarla bitirebilir, bugün gözümüze güzel görünen, yarın çirkin görünebilir. Ay'ın sizi beslemesi için bu boşluk anlarını kendinize bir es olarak kullanabilirsiniz. Duygularınıza, içinize dönebilir, dünyevi konuları görmezlikten gelmeden, kendinize küçük mola yaratabilirsiniz. Arkanıza yaslanıp sevdiğiniz müziği dinleyin, kitabı okuyun ya da dinlendirici yürüyüşler yapın. Başlamanız gereken yeni her ne işiniz varsa, Ay boşluktan çıktıktan sonra yenilenen ruhunuzla başlayın. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ay boşlukta saatlerinde vakit kaybetmemek adına verdiğiniz kararlar daha sonra önünüze sorun olarak çıkabilir. Yeni adımlar atmadan önce elinizdekileri bitirin. Ne yapmalıyız dediğinizi duyar gibiyim; öncelikle yazının altında belirttiğim günleri ve elinizden geldiğince aşağıdaki uyarılarımı dikkate alın:

Ay boşlukta olduğu için süreklilik sağlaması gereken kararlar almaktan uzak durmak gerekir.

Kişisel bakımınızla ilgilenebilir, vücudunuzda yer alan olumsuz duygulardan su ile arınabilirsiniz.

Evinizde onarmanız gereken herhangi bir şey varsa ertelemeniz de fayda olacaktır, istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz.

Hayatınızı değiştirecek kararlardan uzak durmalısınız. Yeni bir ev satın almak, kontrat imzalamak, kredi çekmek, istifa etmek, ortaklık kurmak, internetten siparişle bir şeyler satın almak, herhangi bir konuyla ilgili risk almak gibi her açıdan güven duygusunun üst seviyede olması gereken durumları Ay boşlukta saatlerinde gerçekleştirmekten sakının.

Bu süreçte başlayacağınız yeni bir işin olumlu sonuçlanmama ihtimali çok yüksektir. Hatalı kararlar alınabilir. Ay, burçlar kuşağında bir turu 28 ila 29 günde tamamlar ve yaklaşık 2.5 günde bir burçtan diğerine geçer. Bu süreçte diğer gezegenlerle açısını kaybeden ve bağlantısını kuramayan Ay, boşlukta kalır. Bu boşluk bir saat veya daha uzun sürebileceği gibi, günün herhangi bir saatine de denk gelebilir. Dikkat edilmesi gereken günler: 6-9-11- 17-21-29-31 Ocak.



ASTRO GÜNDEM

İnsanlık sıkışırken, dünyanın refleksleri sertleşebilir. 2020 yılının en yüksek voltajda ayından geçerken, dostlarınız düşman, düşmanlarınız dost olabilir. Güneş-Neptün 60'lığı; burcu Akrep, yükseleni Yengeç ülkemizin artık gerçek düşmanlarına kafa tutacağını işaret ediyor.