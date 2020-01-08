Bugünden itibaren Ay tutulmasına gün sayıyoruz. 2020 yılının temellerini atacak gezegen seyri, Ocak ayını tüm yıl boyunca sık sık aklımıza getirecek. Çokça mesaj içeren yapısıyla, 2020'yi temsil eden konularıyla tutulma ruhu yakamızı bırakmayacak. İki gün sonra tutulacak Ay, Güneş'le karşı karşıya gelmek için emin adımlarla zamanda akarken, Ocak ayı bu yılın nasıl geçeceğinin izlerini gösterecek. Tüm yıl boyunca bu ayı referans gösterecek gök kubbe hepimize. O yüzdendir ki gelin vicdanınızı kıbleniz yapıp bugünlerde aşırılığa kaçan duygularınızı dizginleyin. Dizginleyin ki kendinize, geleceğinize değer katın. Hayatın neresinde durduğunuzla ilgilenmeyen gökyüzü, kolektif bilincin devreye girdiğini hepimize göstereceğini işaret ediyor. Güneş-Merkür ile Oğlak burcunda kavuşum yaparken, Satürn-Plüton yine Oğlak burcunda kavuşumda olacak. Gezegenler toprak anaya güç verirken, tutulma esnasında gökten toprağa akan enerji arasında kalan ise biz olacağız. Manyetik alanı değiştirebilecek kadar etkiyi tabii ki sadece tutulmadan almayacağız. 20 yılda birbirinin yanından geçen ama birebir bu dizilimi 502 yıl önce yaşayan kainata farklı bir dönüşüm katacak. Belirleyici, hızlı ve hantal gezegenlerin toprak burcunda sentezlenmesi; otoriteyi, diktatörlüğü, baskıyı ve zorlu koşulları ifade ederken, bunlardan sınanan her türlü toplum, kurum ve marka dönüşüm yaşayacak. Duyguların şaha varacağını ise yine Ay'ın yücelen noktada tutulacağından çıkarım yapabiliriz. Tüm gezegenlerin iki element arasında dağılımı ise toprakla suyun besleyici tarafını ortaya koyarken, her türlü ilişkiyi de deşifre edebilir. Yengeç burcunda meydana gelen Ay tutulması, daha güçlü, savunmaları kuvvetli, koruyucu yapımızla da tanışmamıza vesile olurken, şerri hayra çevirenin yüzünü güldürecek. Bu tutulma; güçlü, zengin, yerel ve doğal kaynakları, güçlü olan ülkeleri desteklerken, emekçileri de sarıp sarmalayacak. Akşam saatlerinde meydana gelecek tutulma, Yengeç- Oğlak aksını temsil eden bu döngüde ihtiyaçlarımıza, odaklanmamız gereken konulara, kariyere, toplumsal baskılara, yeni oluşumlara, dönüşüme ayak uydurmamız gerektiğini vurgulayacak. Ay, enerjimize iniş çıkışlar verirken, krizlerden uzak durmamız gerektiğini ifade ediyor. Suda tutulacak ayın karanlık tarafı çok serttir.



ASTRO GÜNDEM

Satürn-Plüton kavuşumu, 2020'nin şifresini dev ekrandan herkese gösterecek. Dünya eş zamanlı sokağa dökülürken, dijital dünyanın gücü ülkeleri etkileşime sokabilir. Büyük olayların gelişini temsil eden gezegenler, bu yılın sıradan geçmeyeceğini vurgularken, yeni çağa ayak uyduramayan siyasi liderleri de konuşacağız dünya gündeminde…