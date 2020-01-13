13 Ocak'ta Venüs, Balık burcuna geçiyor, 7 Şubat'a kadar da bu seyrine devam edecek. Venüs-Balık seyri, dünyayı sadece siyah ve beyaz görenlerin hayatına ışık katar. Balık burcu dipleri, korkuları, sınırları olan en nadir burçlar arasında yer alır. Gökkuşağındaki tüm renkleri ise Venüs temsil eder. Aşk timsali Venüs, Balık burcunda hareket ederken sevgimiz herkesi kucaklıyor. 'Ne olursan ol, gel' diyor. Affetmeye, anlamaya çalışıyoruz kocaman yargılara kapılmadan. Tabii Venüs barış imzalarını attırırken, 27 Ocak'ta ise Neptün'le kavuşup aşk için kimlerin neler yapabileceğini de gösterecek. Mistik gökyüzünü, duyguların derinleşmesini, sezgilerin artmasını, en önemlisi de miskinliği destekleyecek. Etkiliyoruz, etkileniyoruz. Affedeceğiz, anlayacağız, empati kuracağız... "Çok özlüyorum ama gurur yaptım, aramayacağım" diyenleri duyduysanız, o sözleri de bozacak Venüs'ün su hali! Ama eğer o araması gereken kişi sizseniz, arayın. Çünkü size kırgın insanları birkaç tatlı sözle kolaylıkla ikna edebileceksiniz bu döngüde! Venüs, Balık burcunda sevgi doludur, naziktir. Bu duyguları tam anlamıyla tatmin etmek bu süreçte zordur. Sınırlarımız, kendimize çektiğimiz çizgiler Venüs Balık burcunda hareket ederken keskinliğini kaybeder, silikleşir. Venüs'ün Balık burcuna geçişi, ilişkilerin ve duyguların idealize edildiği, cilalanıp parlatıldığı bir sürece işaret eder aynı zamanda...



OLUMSUZ YÖNLERİ VAR

Venüs'ün bir oktav üstü Neptün tarafından yönetilen Balık burcu, görünenin ötesindekileri temsil eder. Neptün destekli Balık burcu, astrolojide denk geldiği her kavrama derinlik yükler. O yüzdendir ki 26–28 Ocak haftası Venüs-Neptün, bir de Ay kavuşumu kin güdenleri, unutmayanları da fark etmemizi sağlayacak. Eğer bugüne kadar hep iyilik ilkesi ile yol aldıysanız, hayatınızda mucizeler gerçekleşebilir. Venüs-Neptün kavuşumu; empatiyi, affetmeyi, anlamayı ilişkilerin bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda derin yaraları olan ilişkilerdeki dengeleri tekrar hatırlatacak. Unutmayın; Balık değişken nitelik bir burçtur. Gökyüzünde önemli kavuşumlar toprakta yaşanırken, iyicil gezegenin jenerasyon gezegeni ile kavuşması, su-toprak dengelerini bir daha gündeme getirir. Özellikle sağlıkta şeker, tansiyon değerleriyle ilgili sorunları olanlar daha dikkatli olmalılar. Venüs bugünden sonra uykusuzluğu da tetikleyebilir.



ASTRO GÜNDEM

Gök kubbe, yer yüzündeki en derin göbek bağlarını koparıyor. Güneş- Plüton kavuşumu; çürümüş sistemleri işaret ederken, Pentagon gibi kritik yapıların zaaflarını dünya gündemine dökülebilir. Ay burcu Balık olan İstanbul'la ilgili önemli kararlar alınabilir.



