Merkür, 16 Ocak'tan itibaren Kova burcunda seyredecek. Bu yerleşimde akılcıl çözümler, rasyonel fikirler ortaya çıkıyor. 3 Şubat'a kadar sürecek bu seyir, yeniliğe açık olmayanlara da meydan okuyacak.

Aklımızı temsil eden Merkür, Kova burcunda hareket etmeye başlıyor ve dinamik bir sürece giriyoruz. İki değişken burcun yönetici gezegeni olan Merkür, zekanın ve iletişimin temsilcidir. Eee bize katacakları da belli aslında. Kendine yeni bir yol çizmek isteyenler bu yazımı dikkatli okusun. Gökyüzü, bu süreçte heybetini yeryüzüne yansıtmaktan gördüğünüz gibi çekinmiyor.

Zekanın, iletişimin temsilcisi Merkür, Kova burcundaki konumuyla gücünü yeni bir kanaldan gösterirken; zihnimize ve iletişime bu döngüde kimse yetişemeyecek. Şimdi pratik çözümler zamanı. Ön yargılarını kırmakta zorlananların, eskise de, işe yaramasa da fikirlerini değiştirmeyen tüm inatçıların inadını kıracak bu döngü. Aslında hepimiz biraz kalıplarımızı kırmaya, çizgilerin dışına çıkmaya daha çok eğilimli olacağız. Mars'ın ateş burcundaki objektif olmayan tavrını bir nebze olsa da kıracak. Olaylar, kişiler karşısında tarafsız kalmaya çalışacağız.



OLAYLAR HIZLANIYOR

Dinamik gezegen Merkür'ün hızına, hava burcunda hareket ederken yetişmek kolay olmayacak. Hem kendini, hem de çevresindeki insanları yönetmek isteyen herkesi tozu dumana katacak olan Merkür'ün hareketini yönetmeyi başaranlar kazanacak. Şimdi herkesin zekasını ortaya koyarak pratik çözümler üretme zamanı. Eğer teknoloji işi yapıyorsanız ya da pazarlama bölümündeyseniz içiniz rahat olsun, sizi Merkür'ün Kova hali destekleyecek.

* Belirsizlikler netlik kazanmaya başlıyor ve hayata dair yeni planlar yapmak kolaylaşıyor.

* Yaratıcılık, sanatsal beceriler ön plana çıkıyor.

* Güven teması kişinin benliğinde ön plana çıkarak, önce kendine güvenme olgusu gündem de olacak.

* Kişinin kendini ifade etmesi zorlaşırken, yaşanan iletişim problemleri farklı sorunların da kapılarını aralayacak.

* Eşitlik anlayışı ön planda olurken, adalet konularında sağlanan tolerans ortadan kalkacak.



ASTRO GÜNDEM

Kartlar dağılırken yeniliklere adapte olanlar kazanıyor. Gökyüzünün iki devi kol kolayken, Mars- Satürn 45'liği gerçekleşiyor. Otomotiv ve demir çelikte yenilikleri tetikliyor. Toprak günlerine ayak uyduran kurumlar, gelecekteki köşesini tayin edecek.