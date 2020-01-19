Günümüzde bitmek bilmeyen koşturmalar, telaşlar nedeniyle insanların işinin epey zor olduğu tartışmasız bir gerçek. Teknolojinin hayatımızın bir parçası haline gelmesi bizim daima çevrimiçi olmamıza neden oluyor. İş gruplarından sürekli gelen mesaj bildirimleri, patronunuzun size geç saatlerde attığı iş mesajları ve e-postalar kendinizi daima yoğun ve yorgun hissetmenize yol açıyor olabilir. Peki, kendinizi bu durumdan nasıl izole edip rahatlayabilirsiniz? Kendinize vakit ayırmanın zamanı geldi çünkü işkolikliğin bir sınırı yok. İşten çıktığınız andan itibaren telefonunuzu kontrol etmekten ve işi düşünmekten kendinizi alıkoymazsanız hayatınızda çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Diğer yandan birçok kişinin günümüzdeki en büyük korkularından biri dışarıdaki gelişmeleri kaçırmak. Bildirimler, e-mailler, mesajlar herkesi sosyal hayattan uzaklaştırıp sanal bir dünyanın içinde kaybolmaya sürüklüyor. Elbette ki teknoloji çağında bunlardan tamamen uzaklaşmak kolay olmayabilir. Ancak en azından teknoloji detoksu yapabilirsiniz. Yoğun bir mesainin ardından elinize hemen telefonu alıp emaillerinizi ve gelen kutunuzu kontrol edip sosyal medyaya gereğinden fazla vaktinizi ayırıp enerjinizi daha da düşürmektense; telefonu sessize alıp bir kenara koymak emin olun size çok daha iyi gelecek. Yenilenmek için yapmanız gereken şeyler aslında çok basit: Arkadaşlarınızla bir araya gelip güzel sohbetler eşliğinde kahvenizi yudumlayın. Merak ettiğiniz filmi izlemek için biletinizi alın ve ister yalnız, ister arkadaşlarınızla sinema keyfi yapın. Eve gidip tütsülerinizi yakın. Sevebileceğiniz, sakin müzikler dinleyip kitap okuyun. Kulaklığınızı takıp güzel bir yürüyüşe çıkın, kafanızı boşaltın. Aileniz ve sevdiklerinizle değerli vakitler geçirin. Yukarıda yazılanlar sizi işin stresinden ve aşırı kaygılı yapınızdan kurtaracak. Kendinize değer vermeyi de ihmal etmeyin ve sağlığınızın her şeyden önemli olduğunu unutmayın.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Jüpiter iletişimi var. Dijital dünyada devrimler ardı ardına açıklanırken, Türkiye'nin en önde gelen isimlerinin sağlık sorunları konuşulabilir. Her ne kadar inanmakta güçlük çekseniz de beyin gücüyle, frekanslarla yapılan mistik konular yeni dünyanın trend konuları arasında yer alabilir.