Gezegenlerin kavuşumları; daha güdüsel, çok akla, mantığa uymayan, hayalperest, iddialı, içten gelen enerjileri anlatır.

Güneş Kavuşumları: Kavuşum yaptığı gezegenin özelliklerini daha da artırır, büyütür. Gösteriş, benlik, ihtişam, yaratıcılık, dışa dönük olmak onun temsil ettiği özellikler arasındadır. Yönetmeyi sever, kibirli bir tavır takınabilir.

Ay Kavuşumları: Anaç tavırlar, merhametli ve hassas bir yapı ön plana çıkar. Deneyim, duygu, değişkenlik ve sezgiler Ay'ın yansıttığı özelliklerdir. İçgüdüler açığa çıkar.

Merkür Kavuşumları: Kavuşum yaptığı gezegene akıl, hareket, mantık yürütme ve iletişim özellikleri yükler. Duyguları görmezden gelip sadece mantığı ön plana çıkardığı da olur. Zeka en önem verdiği konudur.

Venüs Kavuşumları:

Kavuşum yaptığı gezegene cazibe, estetik, uyum öğeleri katar.

İnsan ilişkilerini daha iyi hale getirmek, orta yolu bulmak onun işidir.

Mars Kavuşumları:

Kavuşum yaptığı gezegeni daha hırçın bir hale getirip onu adeta ateşler. Enerjisi oldukça yüksektir, hareket, güç, hırs onun nitelikleri arasındadır.

Jüpiter Kavuşumları: Jüpiter hangi gezegenle kavuşum yaparsa yapsın, mutlaka o gezegenin manevi ve maddi değerlerini yüceltecektir.

Fakat olumsuz olarak beklentileri fazla abartabilir.

Satürn Kavuşumları: Satürn dokunduğu her şeyi zorlaştırır gibi bir algı vardır ki kısmen de doğru bir algıdır bu… Ama aslında zor olanı vurgular, gerçeklerle yüzleştirir.

Uranüs Kavuşumları: Değişim ve dönüşüm gezegeni Uranüs, kavuşum yaptığı gezegene ani hareketler, yıkıcı bir etki, sağı solu belli olmayan, isyankar bir hava katar.

Neptün Kavuşumları: Kavuşum yaptığı gezegeni sis dünyasına götürür desek yanlış olmaz. Ele aldığı konularda belirsizlikler yarattığı gibi, odaklanma sorununa da sebep olabilir.

Mistik ve gizemli konular onun alanıdır.

Plüton Kavuşumları:

Plüton işin içindeyse, değişim ve dönüşümün önüne geçmek imkansızdır.

Güç, gizli işler, yıkım ve yeniden yapılanma nitelikleri vardır. Satürn- Plüton kavuşumu 33 senede bir gerçekleşir ve bu 12 Ocak'ta gerçekleşti, bugün ise devam ediyor.



ASTRO GÜNDEM

Dünya onu sevmeyenleri yormak için hızlı dönmeye başlıyor. Satürn- Plüton kavuşumu birbirini bırakmazken; ABD-İsrail-İngiltere ve Pentagon gibi dev yapıların ilişkisinin dizayn edildiğini net bir şekilde birçok ülke dile getirebilir.