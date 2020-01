Uranüs, Zodyak kuşağının yedinci gezegenidir ve Güneş sistemindeki en büyük üçüncü gezegendir. Her 7 yılda bir burç değiştirir. Asidir, devrimcidir, özgür ruhludur. Bu yüzden etkilerini ölçmek, değerlendirmek zordur. Uranüs'ün etkilerine dair dayanıklılık şarttır. Çünkü bağımsızlık, kurtuluş mücadelesi, aydınlanma, yüksek deneyim kazanma gibi manifestoları içinde barındırır. Risk almayı, tempoyu artırmayı, değişimi körüklemeyi başarır. Uranüs, 11 Ocak'ta düz seyrine geçti ve toprakta devrim yaptırmak için 15 Ağustos'a kadar dünyanın en kıymetli köşelerine toprağın gücünü hatırlatacak.



BİLİNÇALTI ETKİSİ

Uranüs, son 4.5 aydır retro haliyle yani geri hareketiyle dünyanın kalbinin neresi olduğunu gösterirken, kişilerin de bilinçaltına sakladıklarını yüzeye taşıması için en ağır halini ortaya koydu. Şimdi ise düz seyrinde ve geçmişin kilitli kapılarını, Chiron'un kapılarını açmak mümkün olacak. Bir tarafta toprak burcundaki kavuşumlar, bir tarafta kalıpları yıkmak, özgürleşmenin yolunu bulmak için sahneye inen ve Güneş'ten de destek olan Uranüs günleri başlıyor. Bu aylarda insanlık farklı bir sıkışmadan geçerken, ruhen esaret altından kurtulacak yeni yollara çıkabilir.



URANÜS KAZANDIRIR

Memnuniyetsizlik hissi ile Uranüs'ün bu iç sesi tetiklemesi ilginç sonuçlar doğurabilir. Bir anda düşüncesiz ve engebeli yolları aşmaya çalışan biri gibi görünebilirsiniz. Bu yüzden başkalarının eylemlerine, tepkilerine kulak asarken acele kararlar vermemeliyiz. Çünkü her 7 yılda bir hayatımızın farklı bir yönünü desteklerken, değişimine kafa tutan her türlü yapıyı ve kişiyi de yarı yolda bırakabilir. Kişisel hayatlarınızda ise düzeninizi bozmasını istemiyorsanız paniğe kapılmayın, havaya girmeyin ve bir şey için sonuna kadar ısrar etmeyin der, önümüzdeki aylarda Uranüs'ü somut bir şekilde analiz etmek istiyorsanız demir çelik ve otomotiv sektörüne dikkatle bakın derim. Köklü değişimlerin ağır ağır başladığı yıldan geçerken, tek kelime ile global dünyada devrimlere yürüyoruz



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Neptün iletişimi; ülkelerin sınırlarını konuşturmaya başlayabilir. Ayrıca teknoloji pazarlamayla harmanlandıkça yeni dünya düzeninde gazetelerin ve medya kuruluşlarının da farklı yollara gireceğini işaret ediyor.