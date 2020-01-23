Yarın, dünya devlerini ilgilendiren günleri başlatabilir olay semada gerçekleşecek: Ay ve Güneş'in kavuşumu yani Yeniay. Kova burcunda efsane bir Yeniay gerçekleşirken, dünyada en çok borsalar, para birimleri, altın ve kripto para konuşulacak gibi görünüyor. Günün son dakikalarında gerçekleşecek bu Yeniay, yılın en toparlayıcı günlerini işaret ederken 2020 yılının ilk enerjisini de verecek. Hepimizi gündemi takip etmemiz için desteklerken, artık yavaş yavaş iyi-kötü ayrımı yapmamıza da yardımcı olacak.



BİTİŞLER-BAŞLANGIÇLAR

* Gücünüzden asla şüphe etmeyecek ve alışkanlıklarınızı değiştireceksiniz.

* Son 3 ayda yaptıklarınızı düşünüp aldığınız kararları ciddi anlamda fark edeceksiniz.

* Eğer son 3 aydır hayatınızda değişiklik yapmamış biriyseniz, Kova burcunda gerçekleşecek Yeniay, sizin için birçok yeni başlangıcın haberini verecek.

* Eğer işleri iptal olan ya da bekleyen biriyseniz, inancınızı destekleyen anlaşmalar da gelebilir.

Hayatınızda birtakım yıkımlardan geçtiğinizi düşünüyorsanız hazır olun! Çünkü hayat size, 'Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden iyi olmayacağını' sözünü hatırlatacak. Bu sizin için bir başlangıç olabilir. Bilirsiniz ki Kova burcu, şahsına münhasır bir burçtur. Dolayısıyla ne zaman Güneş ve Ay Kova burcuna gelse, gökyüzünde adeta güçlerini birleştirirler ve hepimize yenilik katarlar.



GÜCÜNÜZÜ GÖSTERECEK

2020'nin ilk Yeniay'ında nasıl yeniliklerle karşılaşacağız?

Yılın başından beri gökyüzünün şanının toprak burcunda olduğunu anlatmıştım. Güneş ve Ay, adeta toprak burçlarındaki dizilime destek sağlayarak ve besleyerek,

* Ne kadar kötü kararlar aldığınızı

* Kimleri kazandığınızı

* Nerelerde güçlü olduğunuzu

* Temellerinizin ne kadar sağlam olduğunu sizlere göstermeyi hedefliyor.

Yeniay'da hayatınızla ilgili bir sorgulama sürecinden geçiyorsanız, köklerinize bakın. Hayata karşı ne kadar emek verdiğinizi ve kök saldığınızı, hiç ummadığınız kişilerde değerinizin ne denli yüksek olduğunu göreceksiniz. Unutsanız da, görüşmeseniz de bazı insanlar için hâlâ çok kıymetli olduğunuzu bu süreçte daha iyi fark edeceksiniz.



ASTRO GÜNDEM

'Bir korkak bir orduyu bozar' dedirtecek Güneş- Uranüs 90'lığı! Ülkelerin istihbarat birimleri gündeme gelirken, barajları, gıdaları konuşabiliriz. Tarımı ön plana çıkaran teknolojinin farklı bir boyuta geldiğini de göreceğiz.



