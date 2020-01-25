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ZEYNEP TURAN
25 Ocak 2020, Cumartesi ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Doğum yıllarına göre aşkınızı tanımlayın

Size biraz gök kubbeden tüyolar hazırladım. Gelin birlikte olduğunuz kişinin doğum yılına göre 2020 haline birlikte göz atalım...
Koç: 1970-1984 yılları arasında doğan bir Koç burcuyla beraberseniz, zaten son 2.5–3 yıldır kalbiniz fazlasıyla hırpalanmış olabilir. 2020 yılı çok daha sakin olacak.
Boğa: 1994-1998 yılları arasında doğmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu zamana kadar hayatını toparlayamayan bir Boğa'yla beraberseniz inatlaşmalar kaçınılmaz.
İkizler: 1970-1984 arası doğan bir İkizler burcuyla beraberseniz konuşmasına, hatta mesleğine kadar değişiklik yapmaya çalıştığını fark edebilirsiniz.
Yengeç: Duyarlılığı ve sevgisi ile Zodyak'ın şampiyonu Yengeç burcunun 2019 yılında akıl almaz şeyler yaşadığına şahit olmuş olabilirsiniz. Özel olduğunu göstermek için çok çaba harcamalısınız.
Aslan: 1984- 1998 yılları arasında doğan bir Aslan'la beraberseniz, iddialı, güçlü ve kararlı tavırlarına şahit olabilirsiniz.
Başak: Eğer 1970-1979 yılları arasında doğmuş bir Başak'la beraberseniz sorgulayıcı ve keskinliğine hazırlıklı olmalısınız.
Terazi: 1983-1985 yılları arasında doğmuş bir Terazi burcuyla beraberseniz, beklentilerini karşılamak için çabalamanız gerekebilir. Ortak rüyanızın ve hayatınızın odak noktası olduğunu ona gösterin.
Akrep: 1983-1986 yılları arasında doğan bir Akrep burcu söz konusuysa, kendisine ayak uydurmanızı ve değişmenizi bekleyebilir.
Yay: 1987-1989 yılları arasında doğan bir Yay burcuyla beraberseniz, 2019 yılında kadar değişimine ve huzur arayışına şahit olabilirsiniz.
Oğlak: 1964-1969 yılları arasında doğan bir burcu, dengelerinizin şaşmasına neden olabilir. Sırlarını herkesin bilmesini istemediği için gelecek planlarını anlatmayabilir.
Kova: 1980-1984 yılları arasında doğmuş bir Kova burcuyla beraberseniz, 2019 yılında isyankar tavırlarıyla karşılaşmış olma ihtimaliniz çok yüksek.
Balık: 1974- 1976 yılları arasında doğmuş bir Balık burcuyla beraberseniz, 2019
Eylül'den itibaren değişmeye başladığını fark edebilirsiniz.

ASTRO GÜNDEM
Güneş-Ay'la, Satürn-Plüton'la! İlham kaynağı olacak yeni buluşlar gündeme gelirken, farklı sesler yükselebilir. Gençlerin değişik eylemlerine şahit olabiliriz. Dünyaca ünlü zengin iş adamlarının sırlı ölümleri gündeme gelebilir.

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