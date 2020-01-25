Size biraz gök kubbeden tüyolar hazırladım. Gelin birlikte olduğunuz kişinin doğum yılına göre 2020 haline birlikte göz atalım...

Koç: 1970-1984 yılları arasında doğan bir Koç burcuyla beraberseniz, zaten son 2.5–3 yıldır kalbiniz fazlasıyla hırpalanmış olabilir. 2020 yılı çok daha sakin olacak.

Boğa: 1994-1998 yılları arasında doğmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu zamana kadar hayatını toparlayamayan bir Boğa'yla beraberseniz inatlaşmalar kaçınılmaz.

İkizler: 1970-1984 arası doğan bir İkizler burcuyla beraberseniz konuşmasına, hatta mesleğine kadar değişiklik yapmaya çalıştığını fark edebilirsiniz.

Yengeç: Duyarlılığı ve sevgisi ile Zodyak'ın şampiyonu Yengeç burcunun 2019 yılında akıl almaz şeyler yaşadığına şahit olmuş olabilirsiniz. Özel olduğunu göstermek için çok çaba harcamalısınız.

Aslan: 1984- 1998 yılları arasında doğan bir Aslan'la beraberseniz, iddialı, güçlü ve kararlı tavırlarına şahit olabilirsiniz.

Başak: Eğer 1970-1979 yılları arasında doğmuş bir Başak'la beraberseniz sorgulayıcı ve keskinliğine hazırlıklı olmalısınız.

Terazi: 1983-1985 yılları arasında doğmuş bir Terazi burcuyla beraberseniz, beklentilerini karşılamak için çabalamanız gerekebilir. Ortak rüyanızın ve hayatınızın odak noktası olduğunu ona gösterin.

Akrep: 1983-1986 yılları arasında doğan bir Akrep burcu söz konusuysa, kendisine ayak uydurmanızı ve değişmenizi bekleyebilir.

Yay: 1987-1989 yılları arasında doğan bir Yay burcuyla beraberseniz, 2019 yılında kadar değişimine ve huzur arayışına şahit olabilirsiniz.

Oğlak: 1964-1969 yılları arasında doğan bir Oğlak burcu, dengelerinizin şaşmasına neden olabilir. Sırlarını herkesin bilmesini istemediği için gelecek planlarını anlatmayabilir.

Kova: 1980-1984 yılları arasında doğmuş bir Kova burcuyla beraberseniz, 2019 yılında isyankar tavırlarıyla karşılaşmış olma ihtimaliniz çok yüksek.

Balık: 1974- 1976 yılları arasında doğmuş bir Balık burcuyla beraberseniz, 2019

Eylül'den itibaren değişmeye başladığını fark edebilirsiniz.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Ay'la, Satürn-Plüton'la! İlham kaynağı olacak yeni buluşlar gündeme gelirken, farklı sesler yükselebilir. Gençlerin değişik eylemlerine şahit olabiliriz. Dünyaca ünlü zengin iş adamlarının sırlı ölümleri gündeme gelebilir.



