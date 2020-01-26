Başarılı bir iş hayatı herkesin hayalidir. Hayatımızı daha iyi bir seviyeye çıkarmak ve içsel tatmini sağlamak için düzgün bir kariyer oluşturma yolunda emin adımlarla ilerlemek isteriz. Bu uğurda hedefimize odaklanıp ilerlerken, gözümüzün hedeften başka bir şey görmemesi çöküşü getirebilir. Kişinin kendi hatalarını görmesi ve buna göre yol haritası çizmesi gereklidir. Bu bağlamda kariyer basamaklarını tırmanırken göz önünde bulundurmanız gerekenleri bu yazıda bulabilirsiniz. İşiniz dahilindeki ekstra projelere onay vermek egonuzu ve patronunuzu tatmin etse de, mesele iş yapmak değil; o işi teslim ettiğinizdeki memnuniyet görmek daha önemli. Yapamayacağınızı ya da tamamlama konusunda sıkıntı çekeceğinizi düşündüğünüz projeleri kabul etmemek avantajınıza olabilir. Grup çalışmasının özünde, bireysellikten ziyade bir bütün halinde hareket etmek söz konusudur. Kişinin özverisi bu alanda kendini belli eder. Kendi işiniz bittikten sonra bölümdeki arkadaşlarınızın işlerine yardım etmek, iş ortamınızdaki samimiyeti artırmakla beraber, olumlu bir profil çizmenize olanak tanır. İşinizi yaparken belli kalıplar üzerine takılıp aynı yöntemleri takip etmek yerine, daima iyi bir sonucun peşinde olmak gerekir. Bu bağlamda, çeşitli araştırmalar ve incelemeler yapmak önemli. Bu şekilde hareket edilmemesi, kariyerinize zedeleyici darbeler vurabilir. Araştırın, öğrenin, geliştirin ve uygulayın. İşte o zaman başarı merdivenlerini tırmanabilirsiniz. İş ortamınızda üstlendiğiniz görev ve pozisyonları kısa vadeli değerlendirmeniz sizi atak, cesur ve farklı olmaktan uzaklaştırır. Bununla birlikte çalışma arkadaşlarınız da bu tutumunuzu ciddiyetsizlikle nitelendirebilir. Bunun farkına varmanız ve çalıştığınız kuruma uzun vadede faydalı olmaya odaklanmanız gerekir. Uzmanlar aynı pozisyonda 3 yıldan fazla çalışan birinin verimini gün geçtikçe kaybettiğini ve kariyerinin olumsuz anlamda etkilendiğini dile getiriyor. Daima etkili olmalı ve gelişim gösteren bir yapıda hareket ederek farklı alanlarda da varlığınızı belli etmelisiniz.



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