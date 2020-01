Bugün sizlere geleneksel yaşam şartlarının yoğurduğu, teknoloji ile daha sonra tanışmış olan Y kuşağından ve 1996 yılından sonra doğmuş olan Z kuşağından bahsetmek istiyorum. Z kuşağı; bugünlerde yönlendirilemeyen, hemen hemen her şeyi bilen kuşak! Teknolojinin içinde doğmuş ve yaşantıları bu gelişmelerle bezenmiş bu kuşak, gökbilimine göre Uranüs-Kova döngüsüyle başlamıştır. Bilimsel araştırmalarda, Z kuşağının yeni nesil teknolojiyi okumak ve yazmak istediği ve dijital çağın yönetici olmak istedikleri konusunda fikir birliği sağlanmıştır. Bunda haksız da değiller. Bebeklik döneminden beri teknoloji ile iç içe olan bu nesil, teknolojik imkanları sonuna kadar kullanmak ve ilerleyen zamanlarda da bu imkanları geliştirmek istiyor. Bunun için araştırmalar yapıyorlar. Peki, dünya uyanırken ve teknoloji sahneye çıkmaya hazırlanırken 2020 yılının Mart ayı itibari ile bu nesil ne yapacak? Farkındaysanız yerlerinde duramıyorlar, yönlendirilmiyorlar, en önemlisi de fikirlerini değiştirmiyorlar. Tek korkuları korkusuz olmaları. Z kuşağı gençleri her ne kadar yetenekli olsalar da ve bu yeteneklerine güvenseler de sosyal yaşam ve iş dünyasındaki en büyük korkuları tecrübenin ta kendisi. İş yeteneğinin yanında istenilen tecrübe de bu neslin gözünü korkutuyor. Kariyer anlamında geleneksel hedeflerden daha çok teknoloji ile ilgili mesleklere yöneliyorlar. Örneğin bir doktor ya da mühendis olmaktan çok içerik üreticisi ya da web sitesi tasarımcısı olmak isteyen gençlerin sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki bu sayı artmakla kalmayacak, burada bir dünya oluşturup oturmuş markalara bile ileride yön verecek davranışlar keşfedecekler. Anlamakta zorlandığımız kuşak, geleceğin teknoloji devlerinde rol almaya başladıklarında birçok markanın tüketici davranışlarını okuyacak ve dünyaya kafa tutabilecekler. Genel anlamda pratik zekalı ve sorunları çabucak çözme yeteneklerine sahip olsalar da, konu yüz yüze iletişime geldiği zaman daha sert ve daha net bir tavır sergileyecekler. İkili ilişkilerdeki mesafeli tavırları aslında şimdilerde birçok annebabanın, hatta öğretmenlerin bile sıkıntısı olabilir.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Neptün kavuşumu, kralların ve kraliçelerin sırlarını dünya gündemine taşıyabilir. Ayrıca global markaların Ceo skandallarına bir yenisinin daha ekleneceğini işaret ediyor su ve toprak dizilimleri. Ay burcu da Balık olan İstanbul'a aniden gelen önemli isimleri konuşacağız.