2020 yılının gelecek 20 yıla şekil verecek bir yıl olduğunu sanırım hepimiz yavaş yavaş fark ediyoruz. Her ne kadar 1979'lu, Satürn'ü Başak olan İran 2020 yılına şifreleri çözerek girmiş olsa da, bu döngüde ortalık yatışmış gibi bir duyguya kapıldıysanız aslında gezegenler daha yeni başladık diyor. 2008 yılından bu yana özellikle Ocak ayının ilk günlerinde gerçekleşecek kavuşumun neyi tetikleyeceğini merak ediyor ve her gün bu köşede size gökyüzünün mesajlarını anlatmaya çalışıyorum. Bu doğrultuda gökkubbe, 2020 yılının sınırların yerini değiştireceğini ve şehirlerin kaderini tayin edebileceğini işaret ediyor. Kaldı ki dünyayı kendi ellerimizle çöplüğe çevirirken, plastiği dönüştürmeye bile üşenirken; 2008 yılından bu yana teknolojinin sosyal medya platformları ile bizleri dönüştürdüğünü fark edeceğiz. Şimdi sırada Satürn'ün Kova burcuna geçişinin doğum sancıları var. Bunun etkilerini şimdiden görmeye başlayacak ve gençlerin yeni akımlarına tanıklık edeceğiz. Bir yandan da devletlerin değiştirdiği yönetim şekillerini anlamaya çalışacağız. 2020 yılında üç kere tutulacak Ay, hiçbir şeyin sadece ülkelerin yönetim şekillerinin değişmesiyle sınırlı kalmayacağını işaret ediyor. 2020 yılının 10'uncu gününde tutulan Ay, önce ABD ve İran'ı birbirine düşürdü. Sizce yılın içindeki diğer tutulmalarla gündem nereye evrilir, kimi kime düşürür? Diğer yandan bu süreçte teknoloji rekabetinin savaşa nasıl dönüşeceğini göreceğiz. Aslında sırlı kapıları aralayacak, yolumuzu ve rotamızı değiştirecek 2020 yılı, özellikle kurumsalım diyen her yapıyı sınava sokacağım diyor. Siyasi ve global değişiklikler sürecinin doğum sancıları ise bugünlerden itibaren eş zamanlı olacak. Ne hikmettir ki dünyanın dev markalarını barındıran şehirler ise eş zamanlı karışmaya başlayabilir diyor Satürn! Amazon, Apple, Google, Microsoft gibi dünya devi markaların genel merkezleri olduğu şehirler! Özellikle Kaliforniya ve Washington! Sıradan bir yıldan geçmediğimize göre kendinizi şimdiden hazırlayın derim çünkü Gök kubbe şifreleri çözüyor. Yeni dünya kurulmaya çalışılırken, mücadele kıran kıra devam edebilir.



ASTRO GÜNDEM

Mücadele gezegeni Mars'ın Neptün'e yapacağı 90'lık, bazı köprülerden geçilmez dedirtecek! Silahlanmaya karşı yapılan kitle hareketleri dünya geneline yayılırken, özellikle silah ticaretinin son yıllardaki en büyük rekorunu kırdığını da duyacağız.