Heybetli ve hiddetli 2020 yılının en şaşaalı kavuşumları Oğlak burcunda olurken, yeni yıla toprak hareketleri ile başladık! Bu döngüde savaş ve mücadele gezegeni Mars'ın da aralarına katılmasıyla yangın gibi doğal olayları tetiklenebilir. Diğer yandan Uranüs, geri gide gide neredeyse Boğa'nın ilk derecelerine geldi desem eksik anlatmış olmam. Uranüs deyip geçmeyin çünkü kendisi devrim gezegeni. Ki yaşadığımız gezegen daha önce, 1935–1942 yılları arasında Uranüs-Boğa transitinden geçmişti. Büyük buhran yıllarında dünyayı bin derde salmış, hatta Wall Street borsasının çöküşüne bile sebep olmuştu. Şimdilerde ise bildiğimiz, öğrendiğimiz, uyguladığımız tüm sistemleri zorlamayı hedeflerken, bu döngüyü dünyanın kabuk değiştirmesi gibi okuyabiliriz. Gezegenler bizi hayatlarımıza yabancılaştırabilir. Siz ise iradenizi diri tutup kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz. Nasıl mı? İşte yeni dünyaya adapte olurken, ayakta kalma argümanları!

1-Yargılamayın.

2-Kitap okuyun. Yeter ki zihninizi yönetebilin.

3-Kendiniz olun, kim ne kadar sahte olsa da iradenizi diri tutun.

4-Söz vermeyin çünkü tutamazsanız kendinize dert edersiniz.

5-Müzik dinleyin ama sözleri olan müzikleri değil, sadece notaları olanları dinleyin. Böylece zihniniz daha da berraklaşacaktır.

6-Vazgeçmeyin ama konuyu içinizde değerlendirin. Neyi niçin istediğinizi sorun kendinize.

7-Çalışın, devamlı iş değiştirmemeye özen gösterin. İşinize yarayacak şeyleri öğrenin.

8-İnsanlara bağlanın ama abartmayın. En fazla 3 kişi olsun.

9-Dinleyin! Sözlerin nereye gideceğini görmek için zaman verin. Fikir yürüterek sadece kendinizi değil karşınızdaki insanı yorarsınız.

10-Her söylenene inanmayın. Bazen kendinize bile inanmadığınızı hatırlayın.

11- Gülümseyin çünkü dünya sizin suratınızda.

12- Merak ettiğiniz alanlarla ilgili araştırmalar yapın.

13-Örnek olun ama önce kendinize!

14- Kendinize değer verdiğinizi başkalarının yanında ispat etmeye çalışmayın.

Bu 14 maddenin en az 7'sini gerçekleştirirseniz; kendi ruhunuza yatırım yapmış olur, üstünüzdeki baskıdan kurtulursunuz.



ASTRO GÜNDEM

'Bin bilsen de bir bilene danış' günlerinden geçtiğimizi fark edeceğiz. Mars-Uranüs ikilisi kontrolsüzce yapılan konuşmaları ve fevri çıkışları gündeme getirirken, Yunanistan'ın tuhaf çıkışları konuşulabilir. Piyasalarda ise altının parlak günleri başlıyor.