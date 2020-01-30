Gelişim sürecinin başında olan çocuğumuzu, ilk olarak duygusal anlamda beslemeli ve zihinsel gelişiminde giderilmesi zor hasarların önüne geçmeye çalışmalıyız. Yeni dünya düzeninde nerede olursak olalım, ne yaparsak yapalım çocuğumuza geç kalmış, yetememiş hissinden bir türlü kurtulamayacağız gibi görünüyor. Halbuki resme biraz uzaktan baktığınızda, aslında onlar öyle bir çağın içinde büyüyorlar ki, belki de bugün bizler yokluk hissetmesinler diye çırpınırken, onlar yeni dünya düzenine çoktan adapte oldular.



TEKNOLOJİNİN İÇİNDELER

2021 yılının ilk günlerinde; teknolojiyi, eğitim sisteminin içine iyice yerleşirken bulacağız. Hatta 2023 yılına kadar eğitim sistemi belki de teknoloji üzerinden kurulmaya başlanacak. 2026 yılında ise yeni meslekler çıkacak. Hatta 1996 yılından sonra doğanlar o kadar farklı mesleklere gidecekler ki, bugün 'Böyle meslek mi olur?' denilen işlerden itibar ve para kazanacaklar.

Çocukları dağıtan o kadar çok dış ses var ki, her şeyi hesaba katarak değerlendirmek gerekiyor. 21'inci yüzyılın ruhu bizi sarıp sarmalarken, dizlerimizde oturan yavrularımız, bizim aklımıza, mantığımıza sığmayan dünya gerçekliklerine hızla adapte olabilecekler. Onlar geleceğin hızına yetişecekler.

Ben de çocuğumun ilk bisiklete biniş, ilk arkadaş edinme tecrübesi, evden dışarıya çıkıp ilk defa başka insanlar ile diyaloğa girmesi için çırpınan annelerden biriyim. Ama resme biraz uzaktan baktığımızda, bunları zaten yapacakları gibi iletişim dillerinin ve birbirlerine ulaşma yerlerinin teknoloji olacağını da belirtmek isterim. Zaten yavrularımızın hedef odaklı olduklarının ve kafaya koyduklarını elde edene kadar bırakmadıklarının siz de farkındasınızdır. Çocuğun zihinsel gelişimin bir parçası olan sosyal hayatı yorumlaması, çevreyle temasa geçmesi ve edinmesi gereken gelişimsel yetenekleri için elimizden geleni yapalım. Ancak onların teknolojinin içinde doğduklarını, teknolojiyi bizden iyi kullandıklarını, hatta birçok sosyal medya ikonunu ezberlediklerini göz ardı etmeyelim.

Sevgili anne babalar, teknoloji deyince aklınıza sadece telefon gelmesin. Önümüzdeki 3 yıl içinde internet, akıllı ev, akıllı araba gibi birçok bölüm hayatımıza girecek. Bu da demektir ki hazır olmalı ve yavrularımızın doğdukları yüzyılın hızlı bir yüzyıl olduğunu kabul etmeliyiz.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Plüton zayıf açısı; dünyanın farklı bölgelerinde eş zamanlı oluşacak kritik doğa olaylarını tetikliyor. Bu döngüde ülkemizin eski yöneticileri hiç akla gelmeyecek konularla gündeme gelebilirler.