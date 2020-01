Yılın en kısa ayı, aslında yeryüzünün en uzun ayı olacak gibi duruyor. Çünkü zaman hızlanırken, yaşadığımız gezegenin ne kadar yorgun ve ilgiye ihtiyacı olduğunu fark etmeye başlayabiliriz. Bununla birlikte Şubat ayı, gençlerimizin adrenalini yükseltirken, fırtına gibi esmesini de sağlayacak. Sanat dünyasında ani sağlık konuları konuşulurken, yeni dizilerin akıbeti tartışılıyor olacak. Daha sosyal, daha aktif olmayı destekleyen Şubat ayına adapte olamayanlar da olacak. Onların da sert ve kırıcı söylemleri enine boyuna tartışılacak. İster lider, ister ev hanımı olsun, yediden yetmişe adapte olamayanlar ağır eleştiriye maruz kalacaklar. Yeni dünya düzeni ana rahmine düşerken, hepimizin hayatında, özellikle işinde büyük değişimler olacak.



DEĞIŞECEĞIZ

'Yenilik her yerde' diyeceğiz. Tabii bu durum en çok da spor camiasında söz konusu olacak. Gidenlerden çok yeni gelenlerin ortaya çıkardığı değişimleri konuşacağız. Şubat ayının Güneş-Kova ve Ay-Boğa fazı ile başlamasının dinamikliğini her yerde hissedeceğiz. Gökkubbe, daha baskın, daha gururlu, daha umursamaz olacağımızı da işaret ediyor. Hayatın merkezine kendimizi koyarken, her sorunu dert etmemek için uğraşacağız. Kendi yaşantımızdaki detaylarla uğraşırken, sorun içinde sorun çıkaranlardan uzak durma kararı alabiliriz. Yeni dünya düzeni fikirlerimizi, bakış açımızı, beklentilerimizi değiştirirken, bizler de bu değişime ayak uydurmaya çalışacağız. Değişime, gelişmelere ayak uydurmayanlar ise kaçınılmaz olarak bocalayabilirler. Bu döngüde başkalarının hayatlarına kafa yoranlar, 'Kim nerede, ne yapmış?' gibi sorularla gündelik hayatını dolduranlar, kendi yaşamlarından uzaklaştıklarını bile fark edemeyebilirler. Değişimin hızına yetişenler, geleceğe de bir şekilde yatırım yapmış olacaklar. Belki de zamanın bizlere en büyük mesajı; 'değiş, yenilen, cesaret et ve harekete geç' olacak. Unutmayın, değişim yenilenmenin öncüsüdür. Şubat'ın kazananları:

Futbolcular

Dijital dünyaya dizi yapanlar

Altın piyasası

Hukuksal problemleri olanlar

Teknoloji yatırım yapanlar

Kripto para dünyası Zorlanacaklar:

Dolar

Bankacılık sistemleri

Sanat camiası

Magazinciler

Gazeteciler

Mühendisler



ASTRO GÜNDEM

Plüton'un Jüpiter'le iletişimi dünyada birçok üssü gündeme getirecek. Bu döngüde 1954 yılında kurulan İncirlik Üssü konuşulabilir. Ayrıca toprak ve hava elementine teslim olan gökyüzü, teknoloji devlerinin birleşmelerini tartışmaya açabilir.