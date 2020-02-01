İnsanlık doğayı anlayabilmek için yüzyıllarca araştırma yapmakla birlikte, yaşamı devam ettirebilmek için elinden geleni yapmış ve yapmaya da devam ediyor. İnsanlığın akıl yetisi ve gözlem yeteneği hem doğayı anlamayı, hem de doğadan rol çalmayı başardı. İnsanlık tarih boyunca Ay'ın hareketlerini gözlemlerken, gelgitlerin insanların üzerinde ne denli etkili olduğunu da gördü. Tabii burç takım yıldızlarıyla ilişkilerini keşfedenler, Ay'ın karakterini de yorumlamayı başardı. İnsanlık tarihinin başından beri baktığınızda birçok özel kutlama ve dini günler Ay'ın ritmiyle ilişkilidir. Bu nedenledir ki bu ay, dini günlere denk gelen Ay'ın fazlarına da daha farklı bir gözle bakacağınızı düşünüyorum. Peki, Ay'ın bu boşluğu bizi nasıl etkiler? Ay'ın boşlukta olduğu günleri özellikle hassasiyetle ele alıyorum. Çünkü o saatlerde, hatta kimi zaman o günlerde duygularımızı esir alan Ay, ruh halimizle birlikte kuracağımız diyalogları da etkileyebilir. Ay'ın bulunduğu burç, gün içerisindeki ruh halimizin, ilgilendiğimiz konuların, diğer insanlarla olan iletişimimizin ve işlerimizi ele alış biçimimizin nasıl olduğuna kadar yönlendirici bir etkiye sahiptir. Ay boşluktayken biz de kendimizi boşlukta gibi hissedebiliriz. Bu süre zarfında kafamız karışık olabilir, dikkat dağınıklığı yaşayabiliriz. Bu nedenle değerlendirmelerimiz hatalı olabilir ve yanlış kararlar verebiliriz. Kimi zaman olumlu başladığımız günü ruhsal bunalımlarla bitirebiliriz. Bu döngüde bugün gözümüze güzel görünen, yarın çirkin görünebilir. Kontrolümüz dışında gelişen bu duygu durumlarını bize Ay anlatır. Anahtar kelimeler: İçgüdü, iç ses, tahmin. Yeniay Güneş'le gece kavuştuğu için her zaman siyah bir daire olarak gösterilir. Yeniay olması için Güneş ile Ay'ın aynı burçta olması gerekir ve Dünya ile Güneş arasında olduğu dönemde Yeniay gerçekleşir.



PARLAYAN AY FAZI

Bu fazda Ay ışığını artırır fakat henüz Dolunay evresine erişememiştir. Fikir alışverişleri, planlarda somut adımlar ve yaratıcılığın artabileceğini işaret eder. Dolunay'daki anahtar kelimeler; tamamlanma, aydınlanma, mükemmeliyetçiliktir. Dolunay evresi, Ay'ın dünyadaki tüm canlılar üzerindeki etkisinin en kuvvetli olduğu dönemdir. Yıkıcı tarafının yanında yapıcı tarafı da vardır. Önemli günler ise şöyle: 5-7- 20-22

Şubat.



ASTRO GÜNDEM

Ay düğümleri hem karşıtlık yapıyor, hem de geri gidiyor. Bahreyn, Dubai gibi şehirlerde tuhaf olaylar gündeme gelebilir. Ay düğümleriyle aynı burcu paylaşan gezegenler ise topraklarımızın altından tarihin akışını değiştirecek bulguların çıkabileceğini işaret ediyor.