Zamane ilişkilerinin ömrü ne yazık ki artık çok kısa! Flört odaklı konuşmalar, mesajlar, bir güne sığdırılan ve adına aşk denilen ilişkiler, saf olan duyguları da alıp götürüyor. Üstelik gün geçtikçe duyguların bu şekilde yaşanılıp tüketilmesi de normal görülüyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri; sosyal medya ve arkadaşlık uygulamalarının, kişileri sanal bir dünya içinde evcilik oynamaya zorlaması. Bunlar bir yana artık ilişkiler de çok suni bir hal aldı. Saygı ve özveri getiren ilişkiler, artık ceviz kabuğunu bile doldurmayan sebepler yüzünden bitebiliyor. Bu yazıda, ilişkilerde çiftlerin sıkça düştüğü hataları okuyacaksınız...



KARŞINIZDAKINI DINLEYIN

Sürekli beraber olmak sanıldığı kadar güzel değil... Bunu, çiftlerin birbirilerine olan bağlılığını hastalıklı bir bağımlılığa çevirmesi olarak açıklamak mümkün. İlişkide birliktelik ve 'biz' kavramı ne kadar önemliyse, birey olarak hareket etmek de bir o kadar önemli. Bu bağlamda ilişkide her iki tarafın da kişisel alanının olması hayati bir önem taşımaktadır.

Her ilişkinin başlangıcında rüya gibi giden her durum zamanla çekilmez bir hal alabiliyor. Sevdiğiniz kişide sizin de hayranlık duyduğunuz ve sevdiğiniz özellikler, gün geçtikçe en çok rahatsız olduğunuz özellikler olabiliyor. Bu bağlamda, daima karşınızdaki kişinin de hataları ve kusurları olan bir birey olduğunu unutmamalı ve ona göre davranmalısınız.

İkili ilişkilerdeki en büyük sorunlardan biri de, karşısındaki kişiyi dinlemeden daima kendisinin haklı olduğunu dayattırma çabasıdır. Bu durum ilişki içindeki eşit yapıyı bozar ve temellere darbeler vurur. Çiftler, hayatın güzelliğini ve mutlu dakikalarını bir çırpıda unutup haklılık savaşına tutuşurlar.

Karşılaştığınız sorunlar karşısında düşüncelerinizi dile getirmemek sizi kayıtsız bir birey yapmanın ötesine götürmez. Yaşadığınız sorunları içinize atmamanız ve yeri geldiğinde sakin bir şekilde dile getirmeniz, ilişkinin sağlamlığı ve devamlılığı açısından çok önemlidir.



BAĞIMLILIKLAR

Yeni dönem ilişki problemlerinden biri de, sosyal medyaya, bilgisayara ve bilgisayar oyunlarına gösterilen bağımlılıklardır. Çiftlerin birbirine zaman ayırması gereken yerlerde bile sürekli telefonla ya da bilgisayarla meşgul olmaları aslında ilişkiyi kopma noktasına getiriyor.



