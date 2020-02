Bugünden su burcunda hareket etmeye başlayacak olan Merkür'ün seyri bu defa çok başka olacak. 17 Şubat'a kadar düz seyrinde devam edecek olan gezegenlerin en hareketlisi, 17 Şubat'tan itibaren geri hareketine başlayacak. Tabii gölgeli günlerini biz önceden hissedeceğiz. Yani kısacası Merkür, perdeyi bir kez daha aralayacak ve su grubu olan Balık burcunda işleri biraz karıştıracak. Gelin Merkür'ü biraz kendinden dinleyelim: "Siz beni iletişim gezegeni olarak biliyorsunuz ancak bu defa misyonum biraz daha farklı olacak. Yalnızca iletişimi değil, ikili ilişkilerdeki korkuları, olmaz denen olurları, arafta kalan her türlü olayı da etkileyeceğim. Yabana atılmayacak kadar güçlüyüm, sizin kendinizi ifade etmenizde rol üstleniyorum. Ancak bu defa başka! Balık burcunda çok da güçlü olmadığım doğrudur, işte tam bu yüzden tüm iletişimleri birbirine katmadan önce hepinizin sezgilerine kuruntu vereceğim. Öyle ki, ben bunu nasıl düşündüm diyecek zihin bulanıklıkları da tasarlıyorum sizlere, hazır olun. 17 Şubat'ta ise yavaşlayacağım ve bu sefer hesabımın farklı olduğunu görmenizi sağlayacağım. Az veren candan mantığını konuşmalarınıza kadar sokarken, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kanıtlar nitelikte tüm gücümle destek vereceğim."



AKLIMIZ KARIŞACAK

Merkür, Balık burcundaysa aklımız karışık demektir. Her alanda kendini gösteren, etkisi yabana atılmayacak, birlikteliklerin, zekanın ve iletişimin yöneticisi Merkür, zihinlerde bulanıklık yaratmasını tek başına başarmayacak. Diğer yandan ona yardım edenin Neptün olduğunu hatırlayalım. Merkür, 2012 yılından bu yana hemen hemen her yıl bu aylarda Balık burcuna geçer. Geçtiğimiz veya bir önceki yıl bu aylarda da Neptün ile Merkür duble kafa karışıklığına neden olmuştu. Bu yıl ise malum deprem ve salgın olayları söz konusu. Bu noktada hayatımızdaki engellerin sorumlusunu aramak yerine tüm sorumluluğu kabul edecek ve çözüm yolları arayacağız. Gelişime, bilgiye çok daha önem vereceğimiz bu süreçte bireyselliği en aza indirip kolektif bilinçle hareket etmeyi tercih edeceğiz.

Farklı olmaktan çekinmeyeceğiz.

Adaletli olmak çok daha önem kazanacak.

Zihinsel olarak sürekli yoğun olacağız.

Hislerimiz inişli çıkışlı olurken yorgun düşeceğiz.

İkili ilişkiler hedefinde



ASTRO GÜNDEM

Dünya hiç bu kadar hızlı dönmemişti derken, birçok ülkenin uçuş sahalarına yeni yaptırımların gelebileceğini konuşacağız. Ay-Merkür 90'lığı, uluslararası firmaların siyasi savaşların içine düşeceğini işaret ediyor.