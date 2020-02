2020 yılının uyanışı temsil eden aylarından biriyle karşı karşıyayız. Yılın en kısa ayı yine iddialı bir gündeme sahip. Başımız dönmeyecek ancak ne yapacağımızı şaşıracağız. 'Bireysel mücadelelerin toplumsal bir kitleye dönüşeceği bu ay hayatlarınıza sıkı tutunun' diyor gezegenlerin seyri. 502 yılda bir gerçekleşen Satürn-Plüton kavuşumu, kişisel hayatlarımızı derinden etkilemeye devam ediyor. Hatırlarsanız 2019 yılının son aylarından itibaren bu gezegen kavuşumlarından bahsediyorum. Çünkü etkisi çok çok büyük… Gökyüzünün ağır topları deyim yerindeyse teyakkuza geçti ve semanın her köşesinden birbirlerine destek oluyorlar. 'Amaçları ne?' derseniz, gerçekleri, yalnızca gerçekleri göstermek. Hazırsanız hadi gelin biraz da detaylardan bahsedelim. Hayattan alacaklı olduğumuz konusunda sanırım hepimiz hemfikiriz. Bu zamana kadar uğradığımız haksızlıklar, karşılığı alınamamış emekler bir bir gözümüzün önüne gelecek. Kariyer, sosyal hayat, aşk... Adeta hepsiyle ilgili birbirinden ilginç gelişmeler yaşayacağız. 2020 yılının gündemi zaten dopdolu bir de bu yıl her ayın hayatımızda belirleyici olacak olması bizleri çok daha farklı yollara sürükleyecek.



GÜÇLENİYORUZ

Teması tüm yıllardan farklı olan 2020 yılının ruhu Şubat ayını yansıtırken bir anda her şeyin nasıl da değiştiğini göreceğiz. Teknoloji savaşlarının adı iyice konulurken, hava sahaları ile ilgili büyük yaptırımlar gelebilir. Ayrıca yılın en kısa ama bir o kadar hızlı ayında global markaların siyasi arenaya indiğini, hatta açık açık siyasetçileri desteklerini de göreceğiz. Bu döngüde yolunda gidiyormuş gibi görünen evlilikler gökyüzü tarafından mercek altına alınabilir. Para ve çevre için yürüyen evlilikler aniden bitebilir. Yazımın başında da dediğim gibi, bu ay yalnızca gerçekler yaşanacak ve fark edilecek. Uzun zamandır kangren olan ilişkiler artık can yakmayacak. Üzen üzemeyecek çünkü dünya daha farklı dönerken artık dertlerimize aynı yerden bakmaya çalışacağız. Hayata karşı çok daha dik olacağız. Çünkü insanız ve herkesin başına her şeyin gelebileceğini öğreneceğiz.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Satürn 60'lığı ters akan sular çevrilemez mi dedirtecek. Sitemler ile hedeflerin, çıkarlar ile müttefiklerin birbirine düşeceğine şahit olabiliriz. Her şeyin arapsaçına döndüğü bu süreçte, toplumların habersiz oldukları virüsle alakalı şaşırtıcı bilgiler yayılabilir