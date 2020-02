Hem iş hayatımızda, hem de sosyal hayatımızda Şubat ayı içinde bireysel hareket etmeyi tercih edeceğiz. Çevremizdeki kişilerle iletişimimizi en aza indirgeyip yalnızca kendimizle ilgileneceğiz. Bu süreçte kendimize sorduğumuz her soru ve kendimize vereceğimiz her cevap altın değerinde olacak. Bu sayede bir yol haritası oluşturabilir, hayatımıza ivme kazandıracak adımlar atabiliriz.

* Daha iyi olmak için neler yapabiliriz?

* Hayatımızda kimler bize engel?

* İş hayatımda hak ettiğim yerde miyim?

* Hakkımı almak için neler yapabilirim?

* Hayatımın standardını nasıl yükseltebilirim?

* Maddi, manevi gelişimimi nasıl tamamlayabilirim?

Tüm bu sorular aklımızda dönüp dolaşırken açıkçası başkalarının sorunlarıyla ilgilenmek istemeyeceğiz. Yeni dünyanın düzenine ayak uydurmak isteyeceğiz. Bu durumun farkında varamayanlar için ise Şubat ayı biraz sıkıntılı geçecek. Çünkü çevrelerindeki olaylara odaklanmaktan hayatı kaçıracaklar.

Değişimin hızına yetişen kazanacak. Bu ay değişimin hızına yetişmek diğer aylardan çok daha kolay olacak. Çünkü zaman bizleri zorunlu kılacak. Ancak direnen, değişimi kabul etmeyenler de olacak. Lütfen bu mesajımı sevdiğiniz herkese iletin; Şubat ayında değişim zo-run-lu! Değişim olmazsa gelişimin de olmayacağını, hayallerimizin sekteye uğrayacağını hatırlatmalıyız kendimize.



KARARSIZLIK YOK!

Hayatımızın her alanında emin ve net adımlarla yürümek isteyeceğiz. Her ne kadar kendi içimizde karışıklık yaşasak da, dik durmayı da bu ay öğreneceğiz. Çünkü öğrenmek zorunda kalacağız. Eğer son bir yıldır işinizden memnun değilseniz ancak maddi sebeplerden dolayı bir türlü cesaret edemiyorsanız, bu ay kararınızı hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Neden, nasıl sorularının bir bir cevap bulacağı bu ay kolay bir ay olmayacak. Ancak zorluklarını da aşabileceğiz!

Hepimiz bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz büyük küçük demeden! Bu ay zaman bizi değil, biz zamanı yöneteceğiz. Endişelerimiz bizi doğru yollara, doğru tercihlere yönlendirecek. 2020 yılının her anını, her gününü kendimiz için çok iyi değerlendirmeliyiz. Gezegenlerin seyri yeryüzünü sıkıştırırken, bu süreçte bilinçli hareket edenler büyük sıçrayışı yaşayacak.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Uranüs 60'lığıyla dünya devi şirketlerin sırları ifşa olurken, sağlık sektöründe dev firmaların birbirleriyle yarıştıklarına tanıklık edebiliriz. Dünyadaki hızlı bilgi akışı, yeni psikolojik bir tanının konabileceğini işaret ediyor. Teknoloji ve sağlık yan yana yazılmaya başlayacak.