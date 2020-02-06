2020 yılının en kısa ayına Ay Boğa fazında başladık! Ortadoğu'daki rolümüz, dünya pazarı, sanayileşme, markalar gibi konulara göz kırpan Şubat ayı sadece rakamları temsil ediyor. Bu yıl, birçok konunun arkasını toplamak anlamına da gelecek. 'Geçmişi değiştirmeye gücümüz olmayabilir ama geleceği düşünmek, planlamak için zamanı ölçüp biçmemiz gerektiğini' işaret edecek. Geçmişi referans alarak, tecrübelerin ışığında geleceğe yeni bir yön vermek gerektiğini fark etmelisiniz mesajını veriyor olacak gök kubbe. Dünyaya korku mu salmak istiyorlar, yoksa algı mı yapıyorlar? Bu sorunun cevabını 2020 yılının Şubat ayında bulmak için bu noktadan geçmişe doğru yani olayların başlangıcına gitmemiz gerekiyor. 13 Mart 2011'de, gökyüzünde Uranüs Koç burcuna geçerken 15 Mart 2011'de Suriye'yi savaşa sokmuştu. Aynı günlerde Türkiye'deki suikast girişimleri karışıklıklara neden olmuştu. Dokuz yıl sonra bir mart ayı daha yaklaşırken, Suriye'nin baş döndürücü gündemi Türkiye'yi de yakından ilgilendirebilir. Eş zamanlı 1948 yılında kurulan, İsrail hükümetinin Kudüs hamlesinin 2018 yılındaki olaylar gibi bir etkiye mi neden olacağını yoksa 1967 yılında yaşananların tersini mi yaşanacağını sorgularken, Şubat ayının hızına yetişmekte zorlanabiliriz. Tarih 2020 Şubat ayını gösterirken hem parayı temsil eden Satürn hem de Plüton Oğlak burcunun son derecelerinde hareket ediyor olacak. Gezegenlerin bu akıl almaz para temelli konularda, kamusal alanlar dahil 1997-2001 yılının gelişmeleri gibi benzer şoklar yaşatabilir. Kanunlar, yaptırımlar, yürürlüğe giren yasalar ağırlaştırılmış şartları ile başka bir hava oluşturabilir. 'Yıldızlarla gezegenlerin ilişkisi ne anlama gelecek?' derseniz:

Sistem, yeni sistemleri doğururken senato yapılanmasını gündeme getirebilir.

Değişimlerin radikal olduğunu ifade eden gökyüzü; sevap ve günahı ortaya koyacak.

Ruhban Okulu yeniden gündeme gelebilir.

Liderlerin de birer insan olduğunu, dertlerine çare bulmak için köşeye çekildiklerini fark edeceğiz.

Kişisel veriler ve görüntüler uygulamalar gündeme gelebilir.

Yapay zekanın kamusal alana girişi tartışmalara açılacak.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Neptün iletişimi, göç dalgasının dünyanın yarası olduğunu gösterecek. 28 Eylül 1961 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Suriye'nin kaderi yazılırken, sınırlarımız da konuşulabilir. Eş zamanlı ABD sınırlarında da büyük kaoslar yaşandığına dair görüntüler dünya basınında yer edebilir.