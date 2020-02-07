7 Şubat gününden itibaren dünya bir başka dönecek. Aşk gezegeni Venüs ateş grubu olan Koç burcuna geçiyor ve ilişkileri, maddi konuları sessiz ve derin bir şekilde gündeme getirmeyi planlıyor. Bizler zaten bu değişimi aslında 2019 yılının son günlerinde yaşanan Güneş tutulmasıyla hissetmeye başladık. Sevme şeklimiz, aşkı, ilgiyi algılayışımız, paraya verdiğimiz önem, maddi ilişkilerimiz bir bir yön değiştirmeye başladı. Şimdi ise bu seyir ateş etkisinde devam edecek. 5 Mart'a kadar Koç burcunun ateşiyle yanarak şekil alacak olan ilişkiler, yeniden şekillenirken yakıcı etkilerini de beraberinde getiriyor. Venüs'ün Koç burcunda ilişkileri zorlayan bir etkiye sahip olduğunu düşünerek yazıyı okumaya devam edin ve Venüs'ün Koç burcunda rahat edemeyen ruh halinin etkilerini unutmayın. Bu döngüde aşk ateşi herkesi saracak, tabii ki arada yanacaklar da olacak. Hiç kimse bu etki arasında kalmak istemez ancak uzun zamandır üçüncü kişiler tarafından irdelenen ilişkiler en sarsıcı etkiyi yaşayabilirler. Aynı zamanda birlikteliğinize, evliliğinize dair şüpheleriniz varsa da bu süreçte gerçeklerle yüzleşmeniz kaçınılmaz! 2020 yılı yalnızca yönümüzü değil, kalbimizi de değiştirecek. İnsanlık aşka, sevgiye karşı her zaman mücadele vermiştir. Sevmek, sevilmek, değer görmek isteriz. Ve bunu tabi ki sevdiğimiz kişilerden bekleriz. Ancak 2020 yılı öyle bir yıl ki hepimize bireyselleşmeyi öğretecek. Evet tabii ki yine sevmek, sevilmek isteyeceğiz ancak vazgeçmek artık o kadar da zor olmayacak. Aşka karşı vereceğimiz mücadele kişilere karşı değil, aşkın ta kendisine karşı olacak. Para daha da önem kazanıyor. Venüs'ün Koç burcundaki seyrinde manevi duygular ne kadar sarsılıyorsa para o kadar değerlenecek. Harcamalarımız düzenli, para kazanma hırsımız ise zirvede olacak. Kim için, ne için para harcıyoruz kontrol altına almak isteyeceğiz. Eğer birisine borcunuz varsa bu süreçte imkanınız el verdiğince kendisine geri ödemenizi tavsiye ederim. Eğer birisinden borç isteyecekseniz de mümkünse istemeyin.



ASTRO GÜNDEM

Merkür-Mars kontağı, ticari yasaları ve ardından gelen yaptırımları işaret ediyor. Heybetiyle dünyayı sardığını zanneden Yengeç burcu ABD'nin skandallara ardı ardına imza attığı birçok ülke konuşulabilir. Dünya ocak ayındaki olayların benzerinden geçerken, dejavu hissi yaşayanların sayısı artabilir.