Yarın yani 9 Şubat 2020 tarihindeki Dolunay, seslerin daha da yükselebileceğini hissetmemizi sağlayacak. Hayat bir hediye, yaşamak ise bir mesele! Başaran için mucize dediğimiz yüzyılın ayak sesleri duyulurken; kendimizi daha önce hiç hissetmediğimiz kadar farklı hissedeceğiz. 2020 yılı bir köprü ise hepimiz bu köprüden yavaş yavaş geçeceğiz. Önce ülkelerin kaderini etkileyen olaylarla sonra dünyanın önde gelen isimlerinin kararları ile kolektif bilinç açılımının ne kadar büyük bir devinim yarattığını fark edeceğiz. Belki de sırf bu yüzden Dolunay daha da parlak görünecek. Dolunay, yılın en kısa ayında dünyaya daha da yaklaşırken, yaydığı ışıkla hepimizi etkileyecek. Bu Dolunay zenginlere, ünlülere, yükseklerde olanlara daha çok ışık tutacak. Finansal konularda dünya devlerine ani, büyük kararlar aldırırken, özellikle havayolu şirketlerini yakından ilgilendirebilir. Eş zamanlı şans gezegeninin Oğlak burcunun kalbinden geçişine şahit olacağız. Jüpiter'in 15 derece toprak burcundaki seyri şans bu işte kimlere gülüyor dedirtirken, dünyada hiç akla gelmeyecek durumların yine insanın başına geldiğini hayretle izleyeceğiz. Savaş gezegeni Mars'ın 25 derecedeki seyri ise sözünden sakınmayan savcıları, hakimleri gündeme getirirken, azledilmesi için konuşulan ABD başkanı Trump'ın başına gelenleri konuşabiliriz yine bir gecede, özelikle bu geceden sonra! Mars'ı Plüton'u Aslan burcu olan Trump'ın bu dolunaydan etkilenmeden geçmesi imkansız gibi dururken, dünyanın sıcak kararlara gebe olduğunu da düşüneceğiz. Evet biliyorum ne oluyor, dünya nereye gidiyor, başımıza daha ne gelecek diye sorgulamalar yapmadan duramıyorsunuz. Size son 6 aydır kaderi yazan sonra da şifreleri çözen olayları anlatırken, aslında burçtan öte şeyler anlatmaya çalışmıştım. Sevgili twitburc okurlarım astroloji severler, gök kubbeye yüzü dönük bakanlar 2020 yılının Şubat ayında ana rahmine düşen yeni dünya düzenin sancıları ile karşı karşıyayız demeden edemeyeceğim.



ASTRO GÜNDEM

Kimin sözü geçecek kimin sözü yere düşecek? Ay-Uranüs 90'lığı dünya liderleri adına başrollerin değişeceğini vurguluyor. Oğlak burcu, 1953 doğumlu Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in sırlarını yanında götürmediği ortaya çıkabilir. Ekol olarak gösterilen okullar gündeme gelebilir.