Aşk nedir? Sevgi nedir? Aslında bu sorulara binlerce yıllık tarih boyunca onlarca cevap verilmiştir. Aşkın, sevginin çeşitli tanımları yapılmış, yüzlerce aşk hikayesi yazılmıştır. Zaman değiştikçe, kültürler farklılaştıkça bu tanımların içeriği de bambaşka bir hal almıştır. Bu değişimi en yakınlarımızdan bile işitmeyenimiz yoktur. Örneğin büyüklerimizden 'Eskiden aşklar, evlilikler böyle miydi? Emek vardı, mücadele vardı, alttan alırdık birbirimizi' gibi cümlelerle sık sık karşılaşırız. Bu cümleler bile bizlere çok şey anlatıyor aslında. Evet, zaman değişti, duygular değişti, beklentiler değişti; haliyle ilişkilerin, aşkın ve sevginin anlamı da kaçınılmaz olarak değişir oldu. Bir ilişkide olmazsa olmazlarımızı teker teker sıralarken, belki de ilişkimizi güçlendirecek duyguları unutuverdik. Kötü giden, sallantıda olan ilişkimizi devam ettirmek için ısrarcı olmuyoruz ancak bazen de ilişkinin ritmini, duygusunu yok edecek büyük duygular yüklüyoruz da yüklüyoruz. Aşkın da, sevginin de derin duygulardan, emekten, karşılıklı anlayıştan, özveriden, kişisel hayatlarımızda birbirimizi ileriye taşımaktan geçtiğini belki de unutturdu bu çağ! Her şeye rağmen öylesine aşklar, öylesine evlilikler vardır ki hem şaşırtır, hem de umudumuzu yeşertir. Elbette her ilişkinin, her evliliğin kendine göre bir ruhu, bir ritmi vardır. Her ilişkiyi kendi içinde değerlendirmek gerekir. Belli standartlar olsa da ilişkiler kıyaslamaya gelmez. O yüzden de ilişkinizin, evliliğinizin ritmini bozacak detaylardan uzaklaşmanız sizi daha mutlu kılacaktır. Kalbinizin sevgiyle dolmasına izin verin. Bazılarımız duygularını, sevgisini, Sevgililer Günü gibi özel günlere taşımak istemezken; bazılarımız ise ilişkiye tazelik getirmek, sevgisini göstermek için bu özel günü değerlendirmeye çalışır. İşin aslı herkes sevdiği kişi tarafından mutlu edilmek, küçük sürprizlerle özel hissetmek ister. Sevgililer Günü gibi özel tarihlerde, sevdiğimiz, değer verdiğimiz kişiyi mutlu etmek için çok pahalı hediyeler almamıza gerek yok. Onun nelerden hoşlanacağını bilerek, kendini iyi hissedeceği bir gün geçirebilirsiniz. Elbette ki hediyeler, sürprizler hepimizi mutlu eder ancak huzurla, sevgiyle geçirilen zamanın yerini tutamaz. Eğer dün yayınlanan hediye önerileri yazımı kaçırdıysanız, www. sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz. Sevgiyle kalın.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Satürn kontağı ile 'Geçtiği köprüleri yakanla yıkan karıştı' diyeceğiz. Uluslararası piyasalarda şok etkisi yaratacak olaylar yaşanabilir. Bankacılık sistemlerinde dönüşümler ve CEO değişiklikleri gündemin yeni konusu.