2020, şifreleri önümüze dökmekle kalmadı, deyim yerindeyse dünyanın ipini gevşetti. Oğlak burcundaki gezegenler birkaç derece birbirlerinden uzaklaşmış olsa da aslında aynı takımyıldızında hareket etmeye devam ediyorlar. Şimdilerde ise savaş gezegeni olarak bilinen Mars'ın Oğlak burcuna geçmesi, dünyanın dört yanının hızlı günlerden geçeceğine işaret ediyor. Mars, Oğlak burcunda hareket ederken, ilişkilerdeki sırları ortaya dökecek. Özellikle eşiyle çalışanları ya da aile işi yapanları birbirine düşürebilir. Bununla birlikte iş yerinde gizli ilişki yaşayanlar deşifre olabilir. İşte burçlara etkisi:

Koç: Yeni insanlarla tanışmak, olgun insanlardan fikir almak, önerileri geliştirmek senin için önemli olacak.

Boğa: Yolculukları, yabancı kültürleri, sınavları, önemli başarıları getirecek. Farklı dil öğrenmek, başka ülkeleri gezmek için merakın artacak.

İkizler: Sabır, istikrar, tutku motton olacak. Miras, toprak, tazminat gibi konularda avantajlı bir döngüye girebilirsin.

Yengeç: İlişkilerde temkinli, sınırlayıcı olabilirsin. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler, yeni aşklar için özel günler. Düzen kurmak, ev halleri gibi konulardan sıyrılıp daha çok işkolik bir hava estirebilirsin.

Aslan: Titiz, kontrolcü, detaycı tarafını keşfedeceksin. Ailenle ilgili sevindirici haberler alabilirsin.

Başak: Keyifli insanlar, egosu yüksek kişiler bir anda yaşamına girebilir. Yeni teklifler yeni çevrelerden gelebilir.

Terazi: Sezgilerin bu dönem oldukça iyi. Bu durumda ailene karşı korumacı ve yapıcı olacaksın. Alınganlığı bırakıp sonuç odaklı olmaya karar verebilirsin. Ev satın almak için ideal bir dönem.

Akrep: Arkadaş canlısı, sosyal ve iletişimde öncü olacaksın. Meraklı, yoğun, hareketli günleri arkadaşlarınla, kardeşlerinle paylaşacaksın.

Yay: Anlaşmalar, ortaklıklar için uygun bir dönem. Maddi kaynakların getirisi ve birikimin önemli olacak.

Oğlak: Mesleğinde hırslı, başarılı, hedefe odaklı olacaksın. Yeni projelerle adından söz ettirebilirsin.

Kova: Fikirlerini beğendirmek, projelerini başlatmak için ideal bir süreç seni bekliyor.

Balık: Kreatif işlerde ve eğitim alanlarında rahatlıkla başarıya ulaşabilirsin.







ASTRO GÜNDEM

Güneş-Satürn ilişkisi 'Yapılanlar kimsenin yanına kalmıyor' dedirtirken, gökyüzünün hiddeti bir kat daha artıyor. Merkür retrosuna teslim olmaya hazırlanan gökkubbe, retroda doğan liderleri dünya medyasına taşıyabilir.